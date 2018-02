El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, calificó como una simulación la mesa de trabajo que instaló la Secretaria de Gobernación para brindar seguridad temprana a los candidatos que tengan un riesgo para su integridad física.

Entrevistado en Cancún, Quintana Roo, donde se reunió con empresarios, López Obrador afirmó que está tan mal la situación del país, que ya no tiene confianza en las acciones del gobierno federal, particularmente sobre la mesa que instaló el miércoles el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para recibir alertas tempranas de partidos acerca de sus candidatos en riesgo.

Cuestionado acerca de por qué su partido, Morena, fue el único que no acudió el miércoles a dicha mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, Andrés Manuel López Obrador dijo que su partido no acudió porque se trata de un acto de simulación.

“Porque es mucha simulación eso. El que está en Gobernación debería de ocuparse de otras cosas. Hay 70 homicidios diarios, que se ocupe de eso, junto con el Secretario de Defensa, el Secretario de Marina; con todo respeto, porque luego hasta se sienten.

“Ya no estamos en los tiempos de antes. Está tan mal la situación que no dan mucha confianza (las reuniones en Gobernación). Yo no traigo guardaespaldas ni los voy a traer. El que lucha por la justicia no debe temer, entonces vamos a seguir recorriendo el país de la misma manera. ¿Por qué no le dan seguridad a la gente, por qué a los políticos?”, aseveró.

jmonroy@eleconomista.com.mx