El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los migrantes a que no se dejen engañar por los traficantes de personas, pues reconoció que llevará tiempo un cambio en la política migratoria de Estados Unidos, por lo que siguen las deportaciones.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario también señaló que no es lo mismo la frontera sur que la norte de México, ya que en los límites con Estado Unidos hay enfrentamientos y luchas de poder entre cárteles, lo que pone en peligro a la población y a los mismos migrantes.

"Hacer un llamado a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, porque los traficantes de personas, los llamados polleros, engañan mucho, por ejemplo ahora que hay una política migratoria que va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, se piensa que ya están las puertas abiertas y de inmediato el gobierno del presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes", dijo López Obrador.

Desde Palacio Nacional, el Presidente enfatizó que los lamentables antecedentes que se tienen son que los migrantes corren más peligro en los estados de la frontera norte, en particular en Tamaulipas.

Al tiempo que calificó como grave y lamentable el caso de los migrantes calcinados en Camargo, Tamaulipas, aunque añadió que ya hay detenidos y funcionarios cesados. “Es muy conflictiva esa frontera donde sucedieron estos hechos, no fue muy cercano a la frontera, fue más limítrofe con Nuevo León, pero toda esa región está muy violentada, incluso se habla que es como un territorio en disputa permanente entre dos bandas”, dijo.

Por otro lado, expresó que en su gobierno, a diferencia de otros, se busca proteger los derechos humanos de los migrantes, mantenerlos seguros en su travesía por el país.

Además de señalar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha informado que llevará tiempo el definir y ordenar una nueva política migratoria.

"No es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, todavía no hay una definición, falta la aplicación de esa política, incluso decirles que continúan las deportaciones, como se daban en el gobierno anterior, en el mismo número, porque no se puede modificar la política migratoria de un día para otro", señaló.