A tres meses de que se suscitara el terremoto de 7.1 grados Richter, que dañara a la Ciudad de México, el panorama en materia de prevención y atención oportuna de este tipo de desastres no es alentadora. A más de 32 años del primer gran sismo de la ciudad en la memoria de los capitalinos, en 1985, la falta de coordinación, capacitación y liderazgo por parte de las autoridades sigue siendo evidente, indica Fernando Álvarez, rescatistas fundador de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC.

“La coordinación no fue la adecuada, falló la coordinación federal y local, tuvo que volver a entrar la ciudadanía”, refiere Álvarez, quien añade que a diferencia del sismo de la década de los ochenta, en esta ocasión la respuesta de las autoridades fue un poco más rápida.

A penas unas horas después de suscitarse el fenómeno natural, diferentes grupos de rescate entre ellos los topos realizaron labores de auxilio en los puntos de mayor catástrofe. Algunos derrumbes, como el del edificio ubicado entre Gabriel Mancera y Escocia, en la colonia Del Valle, fueron ejemplo de la falta de capacitación y coordinación de quienes estuvieron al mando de los rescates, señala el rescatista con 25 años de experiencia.

“En Gabriel Mancera había alguien de Protección Civil que no se ponía de acuerdo con alguien del Ejército si era lo más conveniente entrar o no entrar. No tenían ni los elementos técnicos para ellos decidir, aunque era de Protección Civil, no tenía el conocimiento de estructuras que se necesitaría tuviera y de control de la situación”, relata.

El también director de Asuntos Institucionales de los topos añade que la falta de prevención, de unión de esfuerzos entre los gobiernos federal, estatal y organizaciones de ayuda, para generar tácticas de rescate oportunas, sigue siendo un pendiente desde hace más de tres décadas.

“Sabemos que va a volver a temblar, estamos en una zona sísmica y se va necesitar volver a prestar ayuda”, sostiene.

Las cifras oficiales apuntan 228 muertes causadas por los derrumbes del 19 de septiembre en la Ciudad de México, colocándose como la entidad con mayor número víctimas mortales por el movimiento telúrico.

En este sentido, sobre las labores de auxilio, señala el rescatista, las autoridades permitían el ingreso a los topos por un par de horas. En principio la brigada en su totalidad, conformada por 123 rescatistas acudió en su conjunto a cada uno de los lugares que registraban derrumbes; no obstante, sólo se les permitía el paso a entre seis y 10 rescatistas, por lo que decidieron dividir a la brigada en otras más pequeñas para abarcar mayores puntos de la ciudad.

Sin embargo, indica Álvarez, algunas labores de rescate fueron detenidas por argumentos como que se tenía que pedir permiso para su ingreso.

“Burocracia básicamente, porque tampoco había un puesto de mando unificado como el C5 que te dijera, oye pues preséntate aquí, yo coordino toda la acción que es lo que esperaríamos que el C5 estuviera coordinando”, refiere.

SURGEN NUEVOS GRUPOS DE RESCATE

Fernando Álvarez precisa que en los días siguientes a los sismos aparecieron nuevos grupos de rescate, como en 1985, entre jóvenes que además de mostrar la fortaleza ciudadana, ejemplificaron que la generación está consciente de su entorno, colaborando no sólo de manera física, sino con aplicaciones generadas a partir de los hechos.

En esta línea, explica Álvarez, el reto está en que dichos grupos se constituyan de manera profesional y sólida.

“Se volvieron a crear aquí, yo creo que lo interesante sería que se sigan creando, formando, ya sea profesional en cuanto a entrenamiento y también se constituyan formalmente como grupos y no queden como un grupo que se reúne un día pero ya no lo sigue de forma profesional”, enfatiza.