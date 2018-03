La clase política mexicana se solidarizó con el presidente, Enrique Peña Nieto, tras la cancelación de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejando de lado si se consideran opositores de la gestión actual.

Políticos de diferentes corrientes mostraron unidad, al mostrar que pese a las diferencias en el ámbito político, es tiempo de unidad.

El martes 24 de enero, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, había apoyado la decisión del Presidente, de asistir a la reunión con Trump. El ex candidato a la Presidencia, rival de Enrique Peña Nieto en las elecciones del 2012, pidió el apoyo de los ciudadanos al mandatario mexicano ya que son momentos de unidad .

Pero no ha sido el único político de oposición que ha formalizado su apoyo al Presidente. Este jueves 26 de enero, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró en una entrevista radiofónica que los mexicanos apoyarán al presidente de México, Enrique Peña Nieto, "no creo que vaya a haber alguien que no vaya a respaldar lo que sea para bien de México , dijo el mandatario local.

Enrique Peña Nieto, ya había anunciado la noche del miércoles 25 de enero que si Trump mantenía en la agenda de la reunión la construcción de un muro fronterizo, cancelaría la reunión de trabajo que ambos mandatarios habían programado para el 31 de enero. Por la mañana del 26 de enero, Trump publicó un tuit en el que amenazaba con cancelar la reunión, si México no estaba dispuesto a pagar por el muro .

