Ni acuerdo con el presidente Peña Nieto, ni unificación de candidaturas con otros aspirantes a la Presidencia, afirmó este lunes el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.

El candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano llamó, en cambio, a utilizar el voto útil a los militantes de otros partidos, así como a ciudadanos aún indecisos en su voto de cara al próximo 1 de julio.

“No creo en los pactos cupulares, me opongo a ello, en lo que sí creo es en el voto útil, en el llamado a la gente que de buena voluntad se quiera unir a nuestro proyecto... no creo en los acuerdos copulares, no creo que tengan absolutamente ninguna utilidad, creo más bien en el llamado al voto útil, a la gente”, dijo.

Anaya aseveró que hasta ahora no ha buscado ningún acuerdo con José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos Por México (PRI, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista), ni con los candidatos sin partido; Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco”.

A su vez, reiteró que la coalición que abandera es la única alternativa política que puede competir contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que insistió en su llamado al voto útil el cual, definió, como aquel que venga de los militantes de otros partidos o ciudadanos independientes y no de cúpulas partidistas.

“No creo en los pactos cupulares, no lo estoy buscando, en lo que creo es en el voto útil, a la gente que se quiera sumar a nuestro proyecto independientemente del partido político en el que milite y sobre todo a la gente que no tiene militancia partidista, a que se sumen para que podamos unir fuerzas y ganar la elección, por supuesto que no es un llamado a él (José Antonio Meade)”, indicó.

Las declaraciones de Anaya Cortés, realizadas en el marco de su participación en el evento México por la Niñez, organizado por las ONG Save the Children, Red por los Derechos de la Infancia en México, entre otras más, en el museo de la Memoria y la Tolerancia de la Ciudad de México, contradicen la declaración hecha por él mismo hace algunos días en una convención con directivos de Citibanamex, en donde dijo que sí habría la posibilidad de una alianza con otras fuerzas políticas en contra del candidato, hasta ahora puntero en las encuestas, López Obrador.

Anaya habló de las pensiones a los expresidentes sobre las cuales, dijo, su equipo de campaña sigue investigando cuáles son las condiciones en las que se entregan, no obstante, afirmó que de ser los montos que se han manejado en medios de comunicación que apuntan a cifras millonarias estaría en desacuerdo, aunque reiteró que aún está analizando el tema.

