Aún siendo la primera mujer en la historia en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó que todos los días tiene que ganarse su lugar porque en México aún falta mucho para la inclusión total de las mujeres, aunque reconoció que se están dando pasos importantes.

Durante su conferencia en el Women's Forum for the Economy & Society, la también exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) planteó que las mujeres que llegan a puestos de toma de decisiones tienen la obligación de compartir con todas su experiencia de que en este país se puede llegar “tan lejos como nos lo vayamos proponiendo”.

En ese sentido, recordó que gran parte de su trayectoria profesional la tuvo que desarrollar en un ambiente dominado por hombres, lo cual fue muy difícil para ella. En la década de los ochenta se convirtió en la primera notaria pública de la Ciudad de México, y el 26 de enero de 1995 se incorporó como ministra de la Suprema Corte de la Nación, al lado de 10 hombres.

Explicó que fue en ese cargo donde se dio cuenta que no había la misma simetría para recibir justicia para una mujer que para un hombre.

Fue por ello, que incluso tomó como una bandera personal evangelizar a los juzgadores en cuanto a perspectiva de género se refiere.

“No puede continuar así, tiene que cambiar desde la perspectiva de los propios juzgadores, porque tenemos que aplicar la ley no a rajatabla, sino en cada caso concreto”.

Olga Sánchez Cordero refirió que si bien México ha ido evolucionando, y muestra de ello es que en el Ejecutivo federal hay por primera vez un gabinete paritario, ella misma todos los días debe ganarse y pelear por su espacio.

“Aun cuando estoy donde estoy, todos los días tengo que ganarme el lugar, todos los días tengo que ganarme el espacio. Todos los días. No hay día que no luche por el centímetro del espacio, no hay día. Tengo que hacerme presente, siempre ahí”.

Dijo que a diario tiene que demostrar que una mujer puede llegar lejos y puede hacerlo mejor.

Destacó que las mujeres no pueden dejar los espacios vacíos, pues de hacerlo, llegan hombres a ocuparlos.

La encargada de la política interior del país sostuvo que es con educación y compromiso como se pueden formar mujeres fuertes, pero siempre respetando un principio: “Es importante que las mujeres no se pongan el pie unas a otras, al contrario, que si alguien llega, es porque muchas más tienen que llegar".

Sánchez Cordero reconoció que pese a los avances, aún falta mucho por hacer para mujeres, lo cual desde luego pasa por la inclusión en espacios de poder y toma de decisiones, pero sobre todo garantizarles una vida libre de violencia, pues para nadie es un secreto que a diario suceden feminicidios en el país.

