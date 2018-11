Alejandro Gertz Manero, asesor en materia de Seguridad del próximo gobierno, rechazó que se haya retirado la invitación a representantes de la Marina y del Ejército Mexicano a la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre próximo en San Lázaro.

"No hay nada de eso, son las comunicaciones protocolarias, en general hay una situación de mala información, no me parece correcto", detalló en entrevista al término de una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, para afinar detalles sobre la seguridad durante la ceremonia de toma de protesta de López Obrador.

Sobre si está firme la invitación a los militares para que asistan el próximo 1 de diciembre, aseveró que son miembros del gabinete y rechazó que exista una animadversión a las Fuerzas Armadas.

Aseguró que todo está listo para la ceremonia de toma de protesta, "no hay que preocuparse por eso".

Sobre la presencia del Estado Mayor Presidencial, dijo que todo se hará de conformidad con las instrucciones del nuevo presidente.

Explicó que el recorrido caminando que se prevé que realice el presidente electo al Zócalo capitalino, está pendiente por ajustarse: "Todavía no está definido y se definirá en su momento".