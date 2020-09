El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa de este jueves 10 de septiembre, que se continuarán los trabajos para concluir una termoeléctrica en Morelos que había estado suspendida debido a demandas de campesinos y habitantes de la zona en donde se construye.

“Es una obra que empezó hace varios años, se terminó prácticamente, es muy poco lo que falta para que funcione, opere, se trata de una inversión de alrededor de 20,000 millones de pesos, dijimos desde el principio que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra esta planta porque se trata de dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo”, dijo.

El mandatario puntualizó que hay un plan para que la termoeléctrica inicie operaciones a finales de este 2020.

Clases en casa

Por otra parte, el Presidente instó a que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, realice una evaluación del programa Aprende en Casa II e informe los resultados.

“Podemos pedirle al secretario de Educación que informe, pero sería bueno que se hiciese una especie de evaluación de cómo vamos con este programa, se tiene que tomar en cuenta que se ha hecho un gran esfuerzo para el reinicio de las clases", indicó López Obrador.

“Yo tengo información de que se está avanzando, no es lo mismo que la educación presencial, pero hemos hecho lo que en otros países no llevaron a cabo, en otros países sencillamente no han podido reiniciar clases, nosotros de esta manera con apoyo de medios de información, desde luego con el apoyo de maestras, de maestros, pedagogos, estamos llevando a cabo este plan emergente. Sin embargo que Esteban (Moctezuma) informe de cómo vamos, que se haga una evaluación”, acotó el mandatario.