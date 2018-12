El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio su conferencia matutina en el Palacio Nacional, en la cual:

Celebró el acuerdo que alcanzó la SHCP con los tenedores de bonos del aeropuerto de Texcoco, pues dijo que esto evita litigios y allana el camino para seguir con su plan de construir un aeropuerto en Santa Lucía. Manifestó su agradecimiento de que los inversionistas no hayan especulado en el mercado con los bonos financieros. Aseveró que con esto cumple su promesa de garantizar los derechos de los inversionistas de Texcoco. Destacó que aún falta el proceso de acordar el término de los contratos y la Fibra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) .

. Indicó que el Ejército será el responsable de construir el aeródromo en Santa Lucía y para ello ya se contemplan recursos en el Presupuesto 2019 para la Secretaria de la Defensa Nacional . Destacó que hoy se le presentará el proyecto ejecutivo, y solo faltarían los estudios de la ubicación de las dos pistas. Aseveró que ya tiene proyectado el impacto presupuestal del carril confinado del AICM a Santa Lucía.

Recordó que ayer llegó a un acuerdo para firmar un convenio con el gobierno de Canadá para rehabilitar las 60 hidroeléctricas del país; destacó que en su sexenio se incrementará la producción para poder reducir el costo de la luz eléctrica en los hogares.

Luego de esta mañana un grupo de personas con discapacidad se manifestaron en Palacio Nacional para pedir que no haya disminución al presupuesto del próximo año para ese sector, Obrador consideró que -en parte- esto se debe a que ya no se entregarán los beneficios sociales a través de organizaciones. Expresó su rechazo a que manifestantes acudan hasta su domicilio particular, pues dijo que se trata de un espacio privado. Refirió que escuchará a todos los inconformes con el tema del Presupuesto, pero no será “rehén de nadie”.

En el caso de las protestas de la oposición en la Cámara de Diputados, el Presidente consideró que se deben a que ya no pueden hacer “moches” con el presupuesto.

López Obrador mencionó que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya le aclaró que no puede ofrecer adelantar participaciones a los gobiernos de los estados en este año, porque no hay recursos para ello. Sin embargo, ofreció poder a los gobiernos de los estados que tengan problemas financieros con remanentes del 2018.

Sobre la postura en contra de la Guardia Nacional que expresó de la diputada Tatiana Clouthier, vice coordinadora de Morena, Obrador afirmó que en su gobierno no hay “pensamiento único”, y le aseguró que tiene garantizados sus derechos a la libre expresión.

Obrador confirmó que la Sedena posee un terreno de 150 hectáreas en Santa Fe, en el cual se usarán 70 hectáreas para construir un parque y 30 para la urbanización (construcción de edificios de lujo). Mencionó que con esto se obtendrían alrededor de 20,000 millones de pesos para financiar la construcción de bases militares para la creación de la Guardia Nacional. Argumentó que esto no sería un negocio privado, tipo inmobiliaria, porque es un proyecto de gobierno para financiar 266 coordinadores territoriales, bases territoriales y contratación de más elementos para la Guardia Nacional, con lo cual se garantizará la seguridad pública.

En el tema de la reducción de salarios, el mandatario celebró que el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, hayan decidido reducirse el sueldo a partir del 2019. “Qué bien que estén actuando de esta manera, lo celebró, y ojalá haya otros servidores públicos que hagan lo mismo, porque ya es una norma constitucional que debe cumplirse”, refirió.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Presidencia de la República dispone de dos casas de descanso, una en Cozumel y otra en Acapulco, las cuales pertenecen a la Secretaria de Marina, pero dependían y eran para disfrute de la Presidencia. Aseguró que él no usará dichas propiedades.

Respecto a los nombramientos, López Obrador indicó que ya firmó la propuesta de Martha Bárcenas como Embajadora de México en Estados Unidos, y de Juan Ramón de la Fuente como Representante de México ante la ONU. Indicó que estas propuestas serán enviadas al Senado de la República, a quien solicitará su ratificación.

El Presidente dijo que ha sido informado de que, al parece, hay faltantes de muebles y pinturas en la ex Residencia Oficial de Los Pinos, aunque no se saben si se entregaron a la Secretaria de Hacienda. Por ello, dijo que pidió a la Secretaria de Cultura que aborde este tema con serenidad para no hacer un “escándalo” si no hay pruebas de dichos faltantes.

Andrés Manuel López Obrador informó que ya tuvo su primera reunión con el Consejo Asesor Empresarial, y le han mostrado su perspectiva sobre la situación económica del país.