El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció, este martes en su conferencia matutina, que su gobierno no ha podido disminuir la tasa de homicidios. Dijo que su compromiso es aplicarse a fondo para que haya mejores resultados. Sostuvo que no se han podido dar resultados debido a que es un problema heredado y enraizado.

El Presidente dijo que entre las causas del aumento de la violencia fue el contubernio de autoridades con la delincuencia y el abandono de los jóvenes, que se convirtieron en un “Ejército” de reserva de la delincuencia.

López Obrador celebró que el Senado haya aprobado esta madrugada los cambios a la Ley de Extinción del Dominio y la Ley de Austeridad Republicana. Dijo que en el primer caso, ayudará a confiscar los bienes de la delincuencia y que esto sea utilizado por el instituto para devolver al pueblo lo robado (antes SAE).

El mandatario federal agradeció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dicho que están cancelados, por ahora, los aranceles para México debido a que está haciendo un buen trabajo con la contención de la migración.

López Obrador insistió en que no desea promover un conflicto con ningún gobierno extranjero, a menos de que haya una situación insoportable, y que esté de por medio la dignidad y la soberanía del país.

Por otro lado, López Obrador prometió que revelará el costo que tuvo su evento ayer en el Zócalo. Indicó que no se gastó mucho, porque los artistas no cobraron por su actuación. Aseguró que no hubo reparto de tortas ni acarreo.

Luego de que sujetos incendiaron automóviles y dejaron una manta de advertencia por la llegada de la Guardia Nacional, López Obrador aseguró que no se puede detener el avance de esa corporación porque hubo una amenaza. Dijo que de hacer caso, no se hubiera podido realizar el combate al huachicol.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dijo que no hay presión inflacionaria debido al aumento del precio del pollo que ha llegado hasta 100 pesos el kilogramo. Dijo que el aumento del precio en naranja y aguacate es estacional, y tampoco se debe a una presión inflacionaria.

Sheffield Padilla también dio a conocer el quién es quién en el precio de la gasolina, y presentó la aplicación móvil “Litro x Litro”, que podrá ser descargada en smartphones a fin de conocer de forma permanente el comportamiento de los precios en gasolineras.