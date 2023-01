TEPJF desecha queja contra Marcelo Ebrard por actos anticipados de campaña

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó una queja contra el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, así como uso indebido de encuestas y difusión de noticias falsas.

El Tribunal confirmó, por unanimidad de votos de los magistrados, el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral.

En noviembre pasado, un ciudadano presentó una queja en contra de Marcelo Ebrard y de páginas electrónicas, por la difusión de encuestas que presuntamente posicionaban al secretario de Relaciones Exteriores como la persona con más apoyo tanto en la militancia de Morena, como de la ciudadanía en general, de cara a la elección presidencial del 2024.

A propuesta de la magistrada Mónica Soto, el pleno de la Sala Superior señaló que la Unidad Técnica del INE sí fundó y motivó el desechamiento de la queja, pues consideró que las conductas denunciadas no constituyeron una violación en materia electoral.

Lo anterior, ya que las publicaciones en cuestión obedecieron a ejercicios de opinión y libertad de expresión, respecto de los cuales no se aportó alguna prueba en contrario, y porque tales publicaciones no están sujetas a la regulación aplicable a las encuestas y sondeos, pues aún no está en curso el proceso electoral presidencial.

Indicó que el desechamiento no implicó un estudio de fondo, pues corresponde a la Sala Regional Especializada del Tribunal.

Gobernadora de BC vulneró principios de imparcialidad

La Sala Superior del Tribunal, por unanimidad de votos de los magistrados, confirmó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, incurrió en infracción por su asistencia y participación en un evento proselitista celebrado el 23 de mayo de 2022.

El asunto se originó a partir de una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la gobernadora por su presunta participación en un evento proselitista en el que expresó su apoyo a Alma Vitela, entonces candidata a la gubernatura de Durango en el proceso electoral 2021-2022.

Al respecto, la Sala Regional Especializada declaró existente la infracción. Inconforme, la gobernadora acudió a la Sala Superior.

Precandidatos sí pueden hacer proselitismo

Al analizar el caso de Coahuila, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que si un partido tiene precandidatura única, éste puede realizar acercamiento con la militancia siempre que no incurra en actos anticipados de campaña.

Morena consultó al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila qué actos podría realizar su precandidatura única durante la etapa de precampañas, a lo cual el instituto local respondió que su legislación local prohíbe a las precandidaturas únicas la celebración de actos de precampaña de forma absoluta.

Por su parte, el Tribunal local modificó la respuesta al determinar que, conforme a la jurisprudencia de la Sala Superior, cuando una precandidatura única está sujeta a un proceso de ratificación al interior de su partido político, sí puede realizar actos de acercamiento con la militancia, siempre que no impliquen actos anticipados de campaña. Esta postura fue apoyada por la Sala Superior del Tribunal.

jorge.monroy@eleconomista.mx