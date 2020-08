El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, presentó una “memoria” de las acciones del gobierno federal para atender el inicio y la transmisión epidémica del coronavirus Covid-19 en nuestro país, y sostuvo que desde el pasado 3 de enero alertó al país que esa enfermedad se convertiría en una pandemia.

López-Gatell sostuvo que todas las fases que implementó la Secretaría de Salud, “están en correspondencia con distintos manuales y planes de preparación y respuesta ante epidemias que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y que varias agencias internacionales de salud han estado publicado”.

Frente a diversos actores políticos, sociales, académicos y ciudadanos que han cuestionado el papel del gobierno frente a la pandemia, e incluso inició la colecta de firmas en la plataforma Chance.org para pedir al gobierno una auditoria, el subsecretario dijo: “este grupo social de las preguntas repetitivas insiste en que no reaccionamos suficientemente temprano. Cuando pasamos a la Fase 2, lo hicimos con base en un elemento puntual, que en el marco de una preparación como esta, era la señal esperada, no en el sentido de deseada, sino que sabíamos que iba a llegar irremediablemente. Y fue cuando tuvimos 12 casos confirmados registrados, y eso ocurrió el viernes 13 de marzo. Y lo que dijimos es: 12 casos es suficiente para iniciar la Fase 2, porque estamos entrando en la fase de crecimiento rápido de la epidemia”, aseveró en conferencia.

“La diferencia entre lograr tener una curva plana de crecimiento lento, o tener una epidemia explosiva como lamentablemente ocurrió en los países que les tocó vivir la epidemia al inicio, estriba en reaccionar a tiempo. Si uno no aprovecha la oportunidad del punto de inflexión de la curva epidémica, que es el momento donde la curva pasa de ser muy lenta, a inclinarse y acelerarse, si uno no aprovecha ese punto, después la carga de contagios es muy grande, que uno no logra aplanar la curva en el periodo relevante, e irremediablemente se saturan los hospitales, cosa que a nosotros no nos ocurrió”, sostuvo.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario dijo que desde la última semana de diciembre empezó a reaccionar debido a que recibió la alerta de 44 casos de neumonía atípica en la provincia de Wuhan, China. “Recibimos esa información no de forma oficial, sino a través de un sistema”, mencionó.

Aseveró que previo al Año Nuevo, la Secretaría de Salud dio seguimiento a esa información.

Expuso que el 3 de enero, funcionarios se reunieron para identificar qué hacer, y el 9 de enero, la Dirección General de Epidemiología emitió un aviso preventivo para viajeros mexicanos, y se publicaron los riesgos de viajar a China. “Y también se identificaba que eso podría convertirse en pandemia”, sostuvo.

Mencionó que el 16 de enero arrancó la preparación del gobierno para atender a la pandemia; el 22 inició la comunicación mediante las conferencias de prensa vespertinas; el 23 se emitió un comunicado técnico y el 30 de enero se llevó a cabo la Primera sesión del Comité Nacional para la Seguridad en Salud.

Mostró que el 14 de febrero se inició el diagnóstico de la situación en las 32 entidades federativas, y el día 18 se enviaron insumos de pruebas a las entidades federativas. Destacó que la madrugada del 28 de febrero llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) el primer paciente con signos de Covid-19.

Sostuvo que el 13 de marzo se iniciaron las medidas de preparación de la Fase 2; el día 19 sesionó el Consejo Nacional de Salubridad, mientras que el 3 de marzo inició la Jornada Nacional de Sana Distancia y el 24 de marzo inició la Fase 2 de la contingencia en el país.

Planteó que el 14 de abril se inició la publicación de datos abiertos de la pandemia, y el 18 de abril se llevó a cabo otra sesión del Consejo Nacional de Salubridad, mientras que el día 21 de abril inicio de la Fase 3.

Respecto a por qué el gobierno no convocó desde enero al Consejo Nacional de Salubridad, argumentó que “porque los recursos institucionales para responder a esa fase ya habían sido aprovechados, el marco de respuesta había iniciado desde el 16 de enero y formalizado el 30 de ese mismo mes”.

Indicó que la suspensión de labores en las escuelas públicas y privadas del país estuvo contemplada desde la fase de preparación del país para la pandemia.

“El sábado 14 (de marzo), inmediatamente después de tener 12 casos, tuvimos una participación del Consejo Educativo Nacional que preside el secretario Esteban Moctezuma, y en esa sesión expuse lo que necesitamos saber de esta pandemia, y ahí mismo el consejo resolvió que estaría en condiciones de suspender temporalmente las clases escolares, medida que habíamos diseñado desde la fase de preparación y que había que implementar en cuanto fuera posible. ¿Por qué no se hizo el lunes siguiente (el primer caso de contagio)? Porque el Consejo resolvió que no todas las entidades federativas estaban listas para inmediatamente cerrar”, aseveró.

Hugo López-Gatell dijo que la Secretaría de Salud estima que 80 millones de mexicanos se quedaron en casa durante la Jornada Nacional de San Distancia.

