Querétaro, Qro. Los presuntos señalamientos de corrupción que habría hecho el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “N”, contra ex legisladores federales -para aprobar la Reforma Energética- y que aludirían al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, son una infamia, declaró el mandatario estatal en el marco de la conferencia diaria del Presidente Andrés Manuel López Obrador que este día se desarrolló en la céntrica entidad.

El titular del Ejecutivo estatal reiteró que ha removido de su cargo a Guillermo Gutiérrez Badillo, quien hasta esta semana fungía como secretario privado del gobernador -y quien apareciera en uno de los video donde se le observa recibiendo una bolsa con dinero en efectivo-, dando conocimiento del hecho a las autoridades correspondientes.

“En mi vida siempre he dado la cara, hoy no será la excepción, los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos más cuando se trata de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas, el señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme en actos de corrupción, ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada, de manera perversa se filtró un video donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y me acompañó por años, lo removí de su cargo y di parte a las autoridades correspondientes para que él apele a su derecho lo que te convenga”, declaró.

Domínguez Servién acotó que no tiene nada qué temer ni qué ocultar, aunado a que cuando fungió como Diputado Federal mostró respaldo a la Reforma Energética que fue propuesta por el Partido Acción Nacional (PAN), misma que siguió apoyando como Senador de la República. Agregó que su voto a favor fue por convicción personal

“No tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada qué ocultar, los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones: primero, nadie puede comprar lo que ya tiene, desde que fui diputado federal apoyé la reforma energética de 2018 que fue propuesta por el PAN, la seguir apoyando como senador de la república, la presenté a nombre de mi partido, he tenido convicción de que la reforma era benéfica para el país, por tanto como legislador mi trabajo fue dar al país el mejor marco legal, no su implementación y menos un legislador, su operación, no había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal” .

El gobernador panista argumentó que presentó 807 reservas y modificaciones a la reforma promovida por la pasada administración federal, así como proponer retirar cinco lugares del sindicato petrolero dentro del Consejo de Administración de Pemex, propuesta que -dijo- habría generado amenazas contar su vida, así como proponer la creación de un Fondo Petrolero con recursos etiquetados para transparentar y evitar el saqueos que posteriormente se dio.

“No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso, yo doy a cara aquí ante la autoridad, no busco la protección a cambio de inventar falsedades. Cuarto, hay una intención política, no es cuestión legal, atacan a un gobernador de oposición bien calificado, mienten porque Querétaro ni tiene una, una sola, observación de la Auditoría Superior de la Federación, ni de la Secretaría de la Función Pública federal”, agregó.

Al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a que se investigue y se aclaren los hechos; aunado a que los casos serán indagados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República.