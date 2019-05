El uso de métodos para prevenir embarazos no deseados no sólo es un tema básico de la salud pública sino también un determinante en la dinámica demográfica del país. En México sólo 7 de cada 10 (69.2%) de las mujeres en edad fértil han usado alguna vez cualquier método anticonceptivo.

De todos los métodos anticonceptivos distribuidos en México, el parche anticonceptivo es el menos conocido y accesible para la población femenina. Sólo 2 de cada 10 (20.9%) mujeres saben cómo funciona correctamente este método.

En los cuatro años recientes los avances en educación sexual han sido modestos, del 2014 al 2018 sólo aumentó 2.5% el total de mujeres con conocimiento funcional de este método anticonceptivo, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 realizada por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Los métodos más conocidos funcionalmente por las mujeres en el país son el condón masculino (89.5%), el DIU (87.2%), el implante anticonceptivo (86.8%), el coito interrumpido (80.7%) y la píldora del día siguiente o anticoncepción de emergencia (78.4 por ciento).

En este rubro los avances también han sido paulatinos. Del 2014 al 2018 la proporción de mujeres que usaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual incrementó de 34.0 a 39.9 por ciento. Las mujeres jóvenes son las que más han avanzado en el uso de métodos para prevenir embarazos.

Al menos 2 de cada 10 mujeres (24.1%) que no utilizan ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual aseguran que no lo usaron por desconocimiento y todavía el 11.0% afirmó no haberlo usado porque confiaba en no quedar embarazada.

Avances en salud reproductiva

En materia de salud materno-infantil los avances son ligeramente más notables. Del 2014 al 2018 el promedio de revisiones prenatales pasó de 8.5 a 9.9 durante el embarazo, esta cifra es positiva para el país considerando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sugiere necesarias al menos 8 revisiones durante todo el proceso.

Considerando la atención del parto, se encontró que a escala nacional cada vez incrementa el número de nacimientos por cesárea (programada y de emergencia). La mitad de las mujeres embarazadas (46.1%) tienen a sus hijos mediante cesáreas. Este resultado no empata con las recomendaciones de la OMS que establecen el fomento a los partos naturales como método de prevención de salud para las mujeres y los niños.

En cuanto a la lactancia materna, que se entiende como una práctica de primera necesidad para el desarrollo adecuado de los nacidos, México registró una media de 9.8 meses de lactancia materna. Esta media avanzó respecto del resultado previo del 2014, en donde las madres mexicanas lactaban 8.8 meses en promedio.

Los estados más pobres del país, Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los que registran las medias más altas de tiempo de lactancia materna con 14.2, 13.8, 12.6 meses respectivamente.