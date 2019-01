Fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), esparcir una cultura de ética y crear comités especializados de riesgos en materia de corrupción en las instituciones públicas, son factores que México debe considerar para acotar la concusión, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el 2017, el organismo multilateral —del cual México forma parte y en donde ocupa el último lugar en incidencia de hechos de corrupción de acuerdo con Transparencia Internacional— presentó su Estudio sobre Integridad en México.

Hace algunos días la OCDE presentó otro informe de seguimiento en el tema, en el cual precisó algunas recomendaciones sobre el combate a la corrupción.

“El SNA podría promover y desarrollar más su actividad de vigilancia al incrementar el nivel de concientización pública sobre las limitaciones en los estados, pero también al incluir un análisis cualitativo de su puesta en marcha, con el objetivo de asegurar que los órganos y los mecanismos de los sistemas locales anticorrupción (SLA) funcionen con eficacia y no sean capturados de facto por los poderes locales”, planteó la OCDE.

Sobre los mismos sistemas locales, el organismo internacional llamó a que los estados les otorguen suficientes recursos económicos ya que durante el 2018, de acuerdo con un análisis de la misma organización, se les destinaron a las secretarías ejecutivas de los sistemas locales —encargadas de ejecutar las acciones de los sistemas— 291 millones 417,716 pesos.

Dicha cantidad se repartió entre 16 de las 32 entidades; a los demás estados no se les destinaron recursos ya sea porque aún no estaban conformadas las secretarías ejecutivas o porque simplemente no se les destinaron recursos.

“La Secretaría Ejecutiva (del SNA) podría dar más visibilidad al Índice de Asignación Presupuestal, que mide el presupuesto per cápita asignado en relación con la cantidad asignada a nivel federal (1.38 pesos para 2018).

“Esto podría ser un indicador contundente para sensibilizar a los ciudadanos sobre el compromiso real de implementar el sistema a nivel estatal. Al mismo tiempo, el indicador proporciona a los estados una estimación de los recursos necesarios en otros estados”, se asentó en el informe.

Sobre el Comité de Participación Ciudadana, el órgano ciudadano encargado de vigilar el funcionamiento del SNA, el organismo multilateral recomendó que se le reconozca jurídicamente, además de que se le otorguen recursos federales para su funcionamiento.