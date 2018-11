Tras la elección de Marko Cortés como dirigente nacional del PAN, el partido se encuentra ante el reto de convertirse en oposición pese a la desunión que se mantiene.

“A mí me deja muy preocupado que las oposiciones estén tan devastadas o tan desgastadas donde una sola fuerza domina; ver que el PRI trae una crisis furibunda, el PRD se hunde y el PAN no encuentra salida, es mala noticia para todas las partes, me atrevo a decir que incluso para el próximo gobierno que no tiene interlocutor para construir país, política y leyes”, apuntó Ricardo Raphael.

El académico y periodista indicó que Cortés tendrá el reto, a diferencia de sus antecesores, de construir una oposición desde el partido que tiene mayores posibilidades para hacerlo.

“Si no tiene altura el partido de oposición con mayor posibilidad de volverse contrapeso, se habrá hundido, y más vale irnos resignando a que tendremos Morena no solamente para mucho rato sino en un contexto de incondicionalidad”, señaló.

Raphael añadió que el PAN deberá buscar una manera de definirse, para lo cual, opinó, sólo existen dos caminos: convertirse en el partido conservador como los votantes de Guanajuato o el de los jóvenes liberales en el país.

Por su parte, el politólogo del Tec de Monterrey José Fernández Santillán indicó que la crisis por la que pasa el PAN tiene su origen desde que perdieron el Poder Ejecutivo en el 2012.

“Se vino un conflicto por el poder interno, por saber quién se quedaba con qué”, afirmó.

El académico destacó que las crisis del PAN y las que atraviesan los demás partidos provocan que el sistema de partidos en México se encuentre en peligro.

“Acción Nacional no sólo tiene la responsabilidad de regresar a sus principios de nacimiento, lo que tienen que hacer los panistas es regresar a los principios de ideología política y llevar la bandera de oposición y reivindicar la democracia, porque Felipe Calderón cayó en posiciones autoritarias que los ciudadanos no compartieron y por eso es que optaron por Enrique Peña Nieto”, indicó.

CALDERÓN Y EL NUEVO PARTIDO

Los especialistas concordaron también en que la intención del expresidente Calderón y su esposa Margarita Zavala de crear un nuevo partido no tiene buenos augurios.

Raphael indicó en principio que el expresidente mostró poca vocación democrática al renunciar tras la victoria de Marko Cortés, aunado a que Zavala ha demostrado poca habilidad política.

A su vez, Santillán indicó que es poco probable que pueda crear un partido en vista de su imagen denostada ante la opinión pública y el débil liderazgo de Zavala.