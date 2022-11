Sin recuperar, el surtimiento de recetas a nivel prepandemia

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se surte hoy 97.34% de las recetas médicas; “cada día estamos surtiendo 607,311”, aunque en el 2019, antes de la pandemia, se surtían a diario en promedio 611,000, informó Zoé Robledo Aburto.

“En lo que va del año, estamos ya en un nivel de surtimiento de recetas de 95% y el último mes, el mes de octubre, llegamos al 97.34%, lo que nos indica una clara tendencia de recuperación. Pero aún ese 2.7% de personas que no pueden surtir su receta debe de ser siempre atendido; representa la necesidad y la salud de muchas personas.

Es importante explicar que las recetas que no se surten al momento se registran, pero inician un proceso de entrega hasta por 30 días naturales. Y en el peor de los casos, cuando eso no es posible, el IMSS cuenta con mecanismos institucionales para reembolsos de gastos de bolsillo al derechohabiente por receta no surtida’’, aseguró.

Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Senadores para la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del IMSS dijo que hablar de abasto o desabasto de medicamentos no refleja la realidad porque puede haberlos al 100%, pero si están en el almacén y no en las manos de los derechohabientes, no sirve de nada.

“Por eso hablamos de surtimiento de recetas, cuántas se emiten y cuántas se surten. Para ello contamos con el Sistema de Abasto Institucional, el SAI, que permite administrar la información que se genera día a día en las Unidades de Primer, Segundo y Tercer Nivel.

“Este sistema SAI es confiable, ya que registra las recetas presentadas, las compara con las atendidas de cada derechohabiente que se presenta en algunas de las 1,499 farmacias del IMSS”, detalló.

En respuesta al senador Juan Manuel Fócil, negó que, como afirmó el perredista, haya desabasto de medicinas en el IMSS y que sea mayor al reportado de manera oficial. La senadora panista Nadia Navarro puso también en duda las cifras ofrecidas por el funcionario.

Durante su intervención, Pedro Zenteno Santaella, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que la deuda que las instituciones gubernamentales y gobiernos estatales arrastran de administraciones anteriores a la dependencia suma 80,000 millones de pesos, que el presidente López Obrador ya instruyó recuperar, porque cobraban cuotas a los trabajadores, pero no las enteraban.

Desde su perspectiva, los hospitales públicos del país, que en promedio fueron construidos hace más de medio siglo, sufren una especie de enfermedad “crónico degenerativa” porque “arreglamos el aire acondicionado y se revientan los ductos; arreglamos hidroneumáticos y se revientan las tuberías; arreglamos los transformadores y hacen corto los cables… es verdaderamente una infraestructura ya muy rebasada… por eso vamos a recuperar el instituto para los trabajadores”.

