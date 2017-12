Había tres columnas de polvo. Eso vio la hija de Mónica Ruiz (Guadalajara, 1966) cuando volteó desde la azotea de su trabajo hacia la Roma. Quizá una de esas columnas era su casa.

Cuando pasó el temblor, Mónica estaba sola en casa con su nieta. Como todos, pensó que se trataba de otro temblor más pero de repente empezó a ver cómo las paredes de su casa se agrietaban.

Salió corriendo con la bebé en brazos: “Lo único que me importaba era entregársela viva a mi hija”. En las escaleras la detuvo la polvareda que hacía la mampostería que caía. “Yo gritaba: ‘Ayúdenme, traigo un bebé’ hasta que un vecino se detuvo y me llevó de las axilas hacia afuera del edificio”. Después sus vecinos le dirían que sus gritos se oían por todo el condominio.

Mónica lo perdió todo, pues era dueña de su departamento (que compartía con su hija y su nieta) en la calle de Monclova, en la Roma. Costurera de oficio, sólo pudo rescatar su máquina de coser y algunos materiales con los que hace cojines terapéuticos. Por suerte su departamento estaba hipotecado y eso significa que estaba asegurado.

“Pero nos dicen que cada caso es distinto. Todavía no hay un dictamen. Seguimos esperando”.

La primera semana después del temblor fue un peregrinar para la familia. Todos, sus padres, sus hermanos, vivían en el mismo edificio. Después de pedir posada en distintos lugares, ahora Mónica con su hija, nieta y sus padres viven en un departamento de la colonia Nochebuena.

“Cada vez que alguien me dice que al menos estoy viva me enojo más y más”, dice con los ojos bien abiertos. “No es como sea, son 26 años de mi vida perdidos”.

Sobre el apoyo de 3,000 pesos que ofreció el Gobierno de la ciudad, Mónica dice que tramitarlo fue sencillo. El problema fue cobrarlo. El primer cheque fue rápido (aunque estuvo en fila por siete horas y dice que le consta que había gente que no lo necesitaba), el segundo fue jugar al escondite. “Por casualidad me enteré que había que ir por él a la calle de Canela, nunca nos avisaron nada”. Pero 3,000 pesos no da ni para un cuarto y ella sin modo de hacerse de los ingresos está desesperada.

¿Planes para el futuro? “No tengo idea”, dice de un modo tan definitivo como su tristeza.