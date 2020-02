Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, aseguró que ni él ni el expresidente tuvieron información “seria” de fuentes nacionales o internacionales, que confirmara una relación del entonces secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, con el Cártel de Sinaloa, por lo cual está preso en EU desde el 10 de diciembre del año pasado.

Entrevistado durante la presentación del “Diagnóstico sobre la percepción de la defensoría penal en México”, Gómez Mont dijo que no ha dado seguimiento al proceso que se le sigue a García Luna en EU. “Éste es un tema que se está ventilando en otra jurisdicción. No le estoy dando especial atención a este asunto”.

Asimismo, el exsecretario de Gobernación indicó que las agencias de seguridad de ambas naciones nunca le expresaron una preocupación sobre los posibles vínculos de García Luna.

“El presidente (Felipe Calderón) recibía información razonable de varias fuentes. Yo no tengo conocimiento de ninguna de las fuentes nacionales o internacionales, jamás me llamó la atención con seriedad la vinculación de García Luna con una organización criminal (...) A mí jamás se me pasó información alguna; quiero pensar que al presidente menos, en ese sentido compartíamos información similar”.

Para el actual socio del despacho de abogados Zinser Esponda y Gómez Mont, no era un secreto a voces la posible protección que brindaba el exsecretario de Seguridad al Cártel de Sinaloa.

“¿Se le hace? Para ser secreto a voces no. Todo el tiempo puede haber dimes y diretes, pero tarde que temprano ésta es una lección que pasa mucho tiempo después, que pasa frente a las autoridades americanas y frente a un hombre que se va a residir a Estados Unidos, todo esto se va a ser público en una sala de justicia, esperemos a ver. Yo lo que sí puedo decir es: yo nunca tuve evidencia de que ese fuera el caso, pero si esa evidencia se materializa, ocho o nueve años después, hay que entender por qué se materializó, cuáles son las fuentes”.

¿Le dice algo que el proceso contra García Luna se haya iniciado en EU y no en México?

“Creo que los procedimientos americanos suelen ser serios porque saben que tienen que ser contrastados en un procedimiento dialéctico y público, pero vamos a ver, también se la vuelan allá, vamos a ver”, dijo Gómez Mont.

¿Estaría dispuesto a acudir a declarar a EU en caso de que se le requiera?

“Yo no creo conocer nada que sea pertinente en ese juicio. Pero si pasa, ya lo valoraremos en su momento”.

