El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello afirmó que aún no hay información concluyente que pueda señalar que el capacitador electoral asesinado a tiros en el municipio de Alpoyeca, en Guerrero esté vinculado con sus actividades electorales.



Al término del foro La Política y su Compromiso con el Desarrollo: Retos y Oportunidades del Proceso Electoral 2018, realizado en el Club de Industriales, el consejero presidente del máximo órgano electoral lamentó los hechos suscitados este domingo por la noche.



"Estamos muy atentos y en coordinación con las autoridades de seguridad del propio estado de Guerrero para determinar en su momento si este deceso, que parece estar confirmado, fue producto, consecuencia digamos de su función o no, en este sentido queremos ser muy respetuosos y responsables y a partir de la información que podamos tener en ese sentido el Instituto Nacional Electoral hará en su momento un pronunciamiento", dijo.



Córdova Vianello señaló que las elecciones son una oportunidad de dirimir las diferencias ciudadanas de manera pacífica, no obstante "la democracia es refractaria de la violencia".



"Lamentablemente la inseguridad es uno de los grandes problemas del país, no voy a especular si este deceso lamentable tiene que ver o no con cuestiones electorales y creo que en este momento nadie tiene elementos para plantearlo y yo apelo a la responsabilidad de todos para no confundir una lamentable situación de violencia que aqueja al país y que es condenable perse y que no es responsabilidad de la autoridad electoral con el desarrollo del proceso electoral mismo", puntualizó.



El consejero aseguró que el respaldó institucional hacia la familia del capacitador ultimado está garantizado.



Formato de debates evita zonas de confort para los candidatos

En otro tema, Córdova Vianello tildó como "exitoso" el segundo debate realizado este domingo entre los cuatro candidatos a la Presidencia de la República.



El consejero electoral indicó que con la realización del segundo debate se dio un paso hacia adelante en la realización de este tipo de ejercicios de discusión en México.



"Cada uno de estos debates implica una innovación específica en la lógica de replantear el rol que tienen estos ejercicios en nuestro país. Después de estos dos debates se puede ya decir desde ahora que los formatos que teníamos, a los que estábamos acostumbrados; acartonados, poco ágiles, en donde los propios contendientes entraban en una zona de confort, pues no han ocurrido", dijo.



Para este segundo debate se había llegado a un acuerdo entre los partidos en el que los candidatos se abstendrían de hacer uso de carteles o contacto físico.



En ente sentido, pese a que no se cumplió a cabalidad con las nuevas reglas impuestas, el consejero del INE afirmó "que fue un ejercicio exitoso, con ese lo dejo".



