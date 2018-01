La transparencia con la que se ejerce el gasto público y el financiamiento privado a candidatos en un proceso político en México se ha puesto por primera vez a prueba en tiempo real, no obstante, los aspirantes y candidatos a un puesto en la administración federal no han respondido con la misma velocidad, coincidieron funcionarios del INE y organizaciones civiles.

De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos así como los candidatos independientes “deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización…”, tanto en las precampañas como en el periodo de campañas.

Desde el 14 de diciembre pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha monitoreado a 1,182 precandidatos y aspirantes a ocupar 356 cargos; de donde saldrá, entre otras posiciones, el próximo presidente mexicano.

Hasta este domingo, 28 de enero, los precandidatos y aspirantes generaron, en su conjunto, gastos por 51 millones 901,879 pesos e ingresos por 42 millones 348,156 pesos, es decir, hay una diferencia de alrededor de 10 millones de pesos entre los gastos ejercidos y los ingresos reportados.

Esta situación de atraso en el reporte de los gastos e ingresos fue expuesto hace algunas semanas por el INE en su informe de precampañas con corte al 7 de enero, en donde se expone que hasta entonces y desde el 14 de diciembre, inicio de las precampañas, menos de 3 % del total de los precandidatos y aspirantes habían reportado gastos de precampañas.

“En el informe que presentamos a Consejo General (del INE) yo decía que hay precandidatos que no han reportado gastos en propaganda utilitaria (gorras, camisetas, etc.), los tres principales durante casi un mes no reportaron nada de eso aunque uno ve sus actos de precampaña y hay gasto en ello; dos de ellos, no habían informado en gastos en spots y hay spots de las coaliciones, que estamos viendo y oyendo… hay desplazamientos por todo el país, pasajes aéreos, en fin, que no necesariamente se están reportando”, indicó en entrevista el consejero del INE y presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama.

A su vez, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados Villagómez, precisó que a pesar de que las precampañas son pagadas por los partidos vía el financiamiento ordinario, tendrán que presentar ante el Instituto un reporte en donde especifiquen, una vez que termine el periodo, todos los gastos ejercidos bajo ese rubro.

LOS GASTOS E INGRESOS DE LOS TRES PUNTEROS

Las coaliciones que abanderan a los tres candidatos punteros, hasta ahora en la mayoría de los sondeos de intención del voto, registran mayores gastos que ingresos.

El Sistema de Fiscalización apunta, con corte hasta el 29 de enero, que los partidos de la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, que respaldan al precandidato único, Ricardo Anaya Cortés, han reportado gastos por 9 millones 720,992 pesos, mientras que han reportado ingresos por 2 millones 513,525 pesos.

Por su parte, el Verde Ecologista, Nueva Alianza y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que abandera al precandidato también único, José Antonio Meade Kuribeña, han reportado ingresos por 5 millones 307,341 pesos y gastos por 8 millones 797, 274.

En tanto que la coalición del tercer precandidato único, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado, con datos disponibles sólo de Morena y el Partido del Trabajo (PT), sin el Partido Encuentro Social (PES), presentan gastos por 2 millones 915,660 pesos e ingresos por la misma cantidad.

De acuerdo con el INE, el tope de gastos de precampañas para la presidencia de la República es de 67 millones 222,417 pesos, por candidato.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS, LA MÁXIMA SANCIÓN

“En materia política la principal sanción debe ser política, social, moral y ahí por eso es que nosotros estamos presentando estos informes, para llamar la atención a la ciudadanía… lo estamos haciendo con toda objetividad, sin ningún dado cargado, las cuentas las cargan ellos, las cuentas hablan de lo que ellos están reportando, eso no quiere decir que nosotros avalemos que esos gastos estén bien realizados, que sea a precios de mercado, simplemente lo que estamos haciendo es: lo que ellos dicen haber ingresado y gastado es esto, esa es su palabra”, precisó Ciro Murayama.

El consejero electoral aseguró que el tema de la corrupción será durante el proceso electoral uno de las asignaturas principales de debate, por lo que la ciudadanía es la que deberá observar con detenimiento el actuar de los precandidatos y aspirantes federales.

“Nosotros estamos con el reto de remontar una subcultura de no rendición de cuentas, de opacidad que se extiende en el país y que no sólo se refiere a los precandidatos; un dato muy preocupante es que muchos de los aspirantes a candidatos independientes, esta figura que se pensó para venir darle aire fresco a la política, pues en realidad incluso están siendo más opacos que los candidatos de partido”, lamentó Murayama.

Por su parte, el director ejecutivo de la organización civil Nosotrxs, Luis Fernando Fernández, lamentó que los partidos, e incluso algunos aspirantes independientes, tarde o temprano terminarán cumpliendo con los requisitos de ley, sin embargo, no así los estándares de transparencia que desearían los ciudadanos.

Agregó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) debería tener un rol más activo en el proceso electoral en la verificación de la transparencia con la que actúan los organismos políticos.

“El INAI tiene la facultad y la obligación de garantizar la transparencia de las instituciones y de los órganos autónomos, en este caso incluye la transparencia de los partidos políticos, que tienen que cumplir (en lo particular) con dos artículos de la Ley General de Transparencia; el artículo 70 y el artículo 76, sino cumplen al 100 % con las fracciones de estos dos artículos, pueden ser sancionados y esa sanción puede ser promovida por el INAI”, enfatizó.

El artículo 70 precisa las obligaciones de transparencia que deben cumplir las organizaciones e instituciones federales, mientras que el 76 indica las obligaciones extras que deben cumplir los partidos políticos, entre las que se incluye “el estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios”, además de un “listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación” u otros que reciban apoyo financiero de los partidos políticos.

