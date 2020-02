El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, llamó a un cierre de filas en torno a la defensa de la institución, ya que reconoció que nunca antes el árbitro electoral había enfrentado un ambiente tan adverso y hostil como el que tiene actualmente.

“Lo único que les quiero pedir es que cerremos filas en torno a la defensa de la institución y en torno a la defensa histórica de esta institución, de cara a lo que viene que son las elecciones del 2021; que sean la mejores que hayamos realizado en la historia del país”, dijo.

“Estos son momentos muy complicados para la institución, he tenido el privilegio de estar tres ocasiones aquí en etapas no menores (...) y no han sido tramos fáciles, pero muy probablemente nunca habíamos enfrentado un ambiente tan adverso y tan hostil contra el instituto como el que hoy tenemos”, añadió el consejero presidente.

Luego de tomar protesta a Sergio Bernal Rojas como director ejecutivo de Organización Electoral del instituto, destacó que si bien lo más cómodo sería concluir su ciclo al frente de la autoridad electoral, tiene un compromiso para garantizar que las próximas elecciones sean las mejores de la historia.

Recordó que, durante los últimos cinco años, la democracia mexicana ha presentado la mayor alternancia de la historia del país, gracias al trabajo que ha realizado la autoridad electoral para garantizar las condiciones técnicas, operativas, pero también jurídicas pertinentes.

Rechazó que las elecciones sean un patrimonio propio o de alguno de los funcionarios; ya que las decisiones que se adoptan en el INE pretenden atender la responsabilidad de cuidar a la institución por la que México ha transitado a la democracia.

Acompañado por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdova reconoció, por otra parte, la labor de María del Carmen Colín, quien fungió como encargada de despacho al frente de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

En este contexto, mencionó que están garantizadas las condiciones operativas, técnicas y jurídicas para que en las elecciones del 2021 se emita el voto libre y haya “cancha pareja” para todos los candidatos.

Concluyó que la defensa de la institución y cumplir con las elecciones del 2021 “nos va a implicar todo nuestro esfuerzo”.