La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda advirtió que no descongelarán las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), incluidas las del rector Adolfo Pontigo Loyola, hasta que demuestre que sus operaciones no están vinculadas a recursos de procedencia ilícita.

Mediante un comunicado, la UIF reveló que citó el 25 de abril, pero no acudió, al representante legal de la universidad, a fin de que explicara las “múltiples operaciones financieras (156 millones de dólares) no acordes con su actividad encomendada”, tanto en México como en Suiza, España y Reino Unido.

Argumentó que el Estado mexicano tiene la obligación de dar cumplimiento a los tratados internacionales relacionados con la prevención y combate al lavado de dinero, por lo que al momento permanecen congeladas las cuentas bancarias, tanto de la universidad como de las personas físicas y morales relacionadas con operaciones sospechosas.

La UIF aclaró que desbloqueó las cuentas correspondientes al pago de nómina y becas de la universidad, con la finalidad de no afectar a los trabajadores ni a la comunidad estudiantil.

Recordó que el pasado 4 de marzo, el juez segundo de Distrito en el estado de Hidalgo negó la suspensión definitiva a la UAEH, para el desbloqueo de seis cuentas bancarias, debido a que no aportó elementos para acreditar que éstas cuentan con recursos económicos para sufragar gastos, como sueldos o becas escolares.

La UIF informó que citó a las 18:00 horas del próximo 16 de mayo al representante legal de la UAEH, “donde podrá exponer las razones y motivos que a su derecho convengan, así como ofrecer y presentar pruebas para desvirtuar la presunción de legalidad de los acuerdos de bloqueo”.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está obligado a investigar y castigar si hay responsabilidades; no obstante, refirió que, en caso de que no haya pruebas, las cuentas de la universidad y del rector serán descongeladas.

“Si se resuelve que no hay ningún problema, pues de inmediato hay que devolver el dinero, es decir, descongelar las cuentas. Si no se puede demostrar el origen, pues es delito y se tiene que castigar. Ya no se debe permitir la corrupción”, indicó el Ejecutivo.

Robo de combustible, a la baja

De gira por Hidalgo, donde inauguró las instalaciones del Centro de Cómputo y Monitoreo C5, López Obrador aseguró que el robo de combustible disminuyó 50% en Hidalgo, y 95% a nivel nacional.

“En noviembre llegamos a estar en 80,000 barriles diarios robados, y ya estamos en 4,000 barriles en promedio, que fue lo que resultó de abril. Estamos hablando de una disminución de 95% y ya es tendencia. No nos vamos a descuidar”, manifestó.

El gobernador Omar Fayad estimó que en 10 municipios y 53 comunidades de Hidalgo se tiene presencia de grupos dedicados al huachicol.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, refirió que en Hidalgo hay desplegados 823 elementos del Ejército distribuidos en 20 bases para combatir el robo de combustible.