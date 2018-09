La Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores, máximo órgano de gobierno interno conformado por los coordinadores de los ocho grupos parlamentarios ahí representados, acordó someter a votación del pleno cameral hasta el próximo jueves la integración de las 44 comisiones ordinarias de trabajo.

“Estamos avanzando. Han sido días pesados. Estamos en negociaciones últimas’’, informó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la JCP y coordinador de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al finalizar la reunión privada en que se abordó el tema.

De parte suya, dijo, hay una actitud de apertura, de ser razonable y de no imponer la mayoría que detenta la bancada de Morena, conformada por 59 senadores, en la conformación de las comisiones, que incluye presidencias, mesas directivas e integrantes.

“Queremos trabajar desde un principio en un afán de construcción de acuerdos y estamos acercándonos’’.

Sobre el tema, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI, informó que hubo ayer “un buen principio de acuerdo.

“A nosotros nos tocan cinco presidencias, 10 secretarías, y bueno, ahora lo que estamos buscando es estar en presencia en la mayoría de las 44 comisiones. Nos interesa mucho participar en todos los temas del Senado de la República, pero vamos bien…’’.

En la JCP ya hubo acuerdo entre coordinadores, aseguró el hidalguense, mismo que ahora se tiene que procesar al interior de cada uno de los grupos parlamentarios, negociación que consumirá unos días más; “sé que estamos en el mismo problema todos (los grupos)… todos quisieran (ser) presidentes o todos quisieran ser secretarios, y no alcanza (para todos)’’.

Conforme al número de senadores con que cuenta cada uno de grupos parlamentarios, a la bancada de Morena le tocará presidir 20 comisiones ordinarias de trabajo ocupar 20 secretarías de las mismas.

La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) presidirá ocho comisiones, cinco la del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres la de Movimiento Ciudadano (MC), y las del PVEM, PRD, PES y PT, dos cada una.

Cuestionado sobre qué comisiones presidirán los priístas, Osorio Chong reveló: “Ah, eso sí me pidieron que pudiéramos no entrar ya a hablar de los nombres para no descomponernos unos a otros. Entonces, ya lo vamos a saber en tres días’’.

[email protected]