El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que sí acudió —alguna vez— a la casa de Rosario Robles en Los Reyes, Coyoacán, de la Ciudad de México.

Aunque no precisó la fecha y el motivo de la visita, López Obrador describió que la casa de la extitular de Sedesol y Sedatu, está ubicada en una privada. Destacó que cuando acudió a visitarla, él vivía muy cerca en Copilco.

Ayer, Rosario Robles —mediante una carta— expuso que ese domicilio de Coyoacán es real desde hace muchos años, por lo que desconoció una credencial para conducir con domicilio en Polanco que la Fiscalía General de la República utilizó como elemento para solicitar al juez Felipe de Jesús Delgadillo la prisión preventiva en su contra.

Incluso, en la carta dirigida al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, Rosario Robles manifestó que en dicho domicilio de Coyoacán un día fue visitada por el hoy presidente López Obrador.

“Sí es cierto. Sí, yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles, no sé si una o dos veces, ya no recuerdo, hace muchos años, no sé también si sea la misma casa, es por Santo Domingo, por donde yo vivía también, en Copilco.

“En Coyoacán, por Los Reyes. Sí, sí es cierto. No sé si la escritura estaba a nombre de ella, eso es otro asunto; pero de que estuve, sí estuve en su casa. Me acuerdo que es como una cerrada y ahí hay una casa a la entrada, era su casa”, contó López Obrador.

