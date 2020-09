El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en caso de que no se recolecten las firmas ciudadanas necesarias para una consulta popular con el fin de enjuiciar a los expresidentes, él ya cuenta con un escrito que presentaría al Congreso para solicitar la consulta.

“Tengo esa facultad que me da la ley y mañana (este martes) tomo la decisión de qué haré si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas; entonces habrá solicitud de consulta, porque si ellos no alcanzan a tener las firmas yo presentaría... el escrito correspondiente”, aseveró en Palacio Nacional.

A un día del plazo que establece la ley para presentar la solicitud, López Obrador añadió que hasta ayer 14 de septiembre, se habían juntado unas 800,000 firmas de las más de un millón 600,000 que exige la Constitución.

Para presentar la petición ciudadana ante la Cámara de Senadores, se deben reunir las firmas de 2% de los ciudadanos registrados en la lista nominal del INE, es decir, un millón 800,000 firmas y el plazo para presentar la solicitud vence este 15 de septiembre.

En caso de presentar la petición formal a la Cámara de Senadores para realizar la consulta popular, será la Suprema Corte de Justicia la que resuelva si el asunto es constitucional; de ser aprobado, la consulta se realizaría en el próximo año.

En tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, entregó a Omar García —promotor de la consulta— las firmas recabadas por las y los legisladores como parte de este proceso. Delgado detalló que la aportación será de unas 300,000 firmas.

Ubican a Zerón; demanda de Ancira

López Obrador también reveló que Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue ubicado en Israel, ello después de que se manejara que el exfuncionario se encontraba en Canadá.

López Obrador también confirmó que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, interpuso una demanda en su contra por difamación.

