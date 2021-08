Al confirmar que existe una disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zacatecas, Sonora, Baja California y Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno sí tiene un plan contra la delincuencia y sí está actuando en su contra.

“Sí hay ahora inteligencia, que no espionaje, para enfrentar a las organizaciones criminales, porque muchas veces resulta mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces sí estamos actuando y vamos a seguir actuando. No hay relaciones de complicidad con nadie, con ningún grupo de interés creado ni con la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo con las mafias. Yo estoy aquí porque lo decidió el pueblo, no llegué aquí para representar a ningún grupo creado”, afirmó.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, sin mencionar al Cártel de Sinaloa y al CJNG, el mandatario federal atribuyó la violencia que se presenta en el país a un enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia nacional.

López Obrador aseguró que la escalada de violencia también se debe a la disputa por el control de la distribución y venta del fentanilo en Estados Unidos.

“Se están enfrentado dos grupos, por eso la violencia en Sonora, Baja California, Zacatecas, Michoacán, y el otro hecho es la introducción del fentanilo, de esta droga que se trae de Asia y que se está comercializando a precios más rentables que las drogas tradicionales con un daño mucho mayor para que se sepa puede causar la vida de un joven en apenas seis meses. Y tenemos un plan para eso, que inició desde que tomamos la decisión que no entendieron en su momento (…) de entregar los puertos a la Secretaría de Marina para controlar la entrada de droga, de contrabando, pero sobre todo de fentanilo”, planteó.

El lunes, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio para, presuntamente, beneficiar a candidatos del partido Morena.

Marko Cortés, dirigente del PAN, indicó que entregaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, una denuncia sobre el ataque constante a las instituciones, la persecución política a opositores y medios de comunicación por parte del gobierno federal.

“En el pasado proceso electoral hubo complicidad del gobierno de México con el crimen organizado, pues lamentablemente durante todo el proceso electoral no hubo una sola acción para garantizar la seguridad en la República, dejando que ocurrieran amenazas, secuestros y asesinatos de operadores, líderes políticos, así como también de candidatas y candidatos, unos incluso en actos públicos”, argumentó Cortés Mendoza.

jorge.monroy@eleconomista.mx