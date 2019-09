La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acatará la decisión de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) respecto a si se declara o no la alerta de violencia de género en la Ciudad de México.

Entrevistada tras inaugurar dos Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y 90 cámaras conectadas al C5 en Azcapotzalco, la funcionaria dijo que no está en contra de la aplicación de la alerta, pero se debe someter a debate porque en los lugares que se ha activado no funciona.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya ha expresado antes que no está en contra de que se emita la alerta de violencia de género en la capital, pero ha reafirmado que se necesita evaluar el mecanismo, ya que en la actualidad, de acuerdo con lo declarado en su primer informe el 17 de septiembre de 2019, 17 estados de la República ya cuentan con dicha alerta pero no se han presentado mejorías "nosotros no simulamos y tampoco hablamos con hipocresía, estamos convencidos de que debe erradicarse la violencia de género”, dijo.

El pasado 13 de septiembre, la resolución de amparo 968/2019-I, emitida por José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó a la Conavim declarar la alerta de género para la capital en un plazo no mayor a 10 días naturales, plazo que está por cumplirse.

Durante la inauguración de este domingo, Claudia Sheinbaum anunció que mañana lunes enviará al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de reforma legal para establecer un banco de ADN para detectar a los agresores sexuales y otros criminales en la Ciudad de México.

(Con información de Notimex)