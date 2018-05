La candidata a la Jefatura de Gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó a la población de San Andrés Mixquic, Tláhuac, como responsable, honesta y de lo mejor que hay en la Ciudad de México.

Ello, durante un acto de campaña en el pueblo originario en el que criticó que el gobierno actual que encabeza el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha invertido 300 millones de pesos en ciclopistas en delegaciones como Benito Juárez y Cuauhtémoc, mientras que sólo invierte 200 millones de pesos en el campo de la capital.

Por ello, dijo que a los “pueblos originarios les han dado la espalda” y para terminar con esa situación planteó que de ganar terminaría con la corrupción y con los privilegios de los altos funcionarios.

“Se acabarían los privilegios de los altos funcionarios y vamos a terminar con la corrupción y eso nos va a dar 25 mil millones de pesos al año que en la actualidad se van al caño de la corrupción y con esos recursos vamos a invertir en la Ciudad de México”, afirmó.

Además, expresó, que cuando fue secretaria del Medio Ambiente acudió en diversas ocasiones a Mixquic en donde se destinaron 300 millones de pesos en rescatar el campo y sus bosques, así como ampliar la planta de tratamiento de la sierra de Santa Catarina.

Abundó que en caso de llegar a ser jefa de Gobierno realizaría una sesión del gabinete todos los días a las 6:00 horas, a fin de combatir la inseguridad en la capital del país, además de apoyar a los policías para que sea la mejor Policía del país.

Sheinbaum Pardo expuso que les ofrecerá la posibilidad de estudiar, toda vez que la mayoría sólo cuenta con estudios de secundaria y preparatoria, “necesitamos policías formados para que se responsabilicen de su tarea y que estén en comunicación con la ciudadanía”.

Agregó que otro de los problemas en zonas como Mixquic es que los jóvenes no tienen oportunidades y muchos ya no quieren dedicarse al campo tal como sus padres porque no tienen recursos suficientes, por ello, reiteró su propuesta de fortalecer las preparatorias de la Ciudad de México y crear 10 nuevos planteles universitarios.