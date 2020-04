Nuevamente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó el comportamiento de los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, así como de Michoacán. De acuerdo con ella, están fuera de lugar los reclamos porque el país se encuentra en la Fase 3 del contagio del Covid-19.

En videoconferencia de prensa explicó que por la pandemia del nuevo coronavirus lo que se necesita es unidad entre todos los gobiernos, desde los municipales hasta los estatales, con el federal; todos deben apoyar en la coordinación fiscal actual, además de que no deben aprovechar para comenzar cruzadas políticas.

La mandataria respaldó al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cárdenas, quien este fin de semana llamó a este grupo de mandatarios a no hacer divisiones en estos momentos por cuestiones financieras y económicas.

“Son tiempos de unidad, como bien lo dijo el gobernador de Chiapas, estamos totalmente de acuerdo. No es tiempo de estar generando diferencia, estamos en medio de una epidemia, estamos en la Fase 3, la más complicada a la que se va a enfrentar el país, obviamente con tiempos distintos en cada una de las entidades de la República”, explicó.

“En este momento lo que hay que estar buscando es la unidad, la colaboración y la coordinación y no estar generando una acción política que lo único que disminuye es la posibilidad de atención a la ciudadanía”, reiteró.

La mandataria puso como ejemplo el trabajo que ha logrado desarrollar con los alcaldes de la capital, sin importar el partido político al que pertenezcan. En ese sentido, invitó a los gobernadores a seguir este ejemplo y trabajar en sintonía.

“Entonces, creo que así debería de ser a nivel nacional y no que los gobernadores hoy estén buscando o estén utilizando, que es todavía más grave, utilizando la epidemia para un tema electoral. Me parece que no es correcto, por decir lo menos”, expuso Sheinbaum Pardo.

Cabe señalar que este fin de semana los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y Michoacán, se reunieron con más de 2,000 empresarios para revisar el pacto federal y la Ley de Coordinación Fiscal.

De acuerdo con los mandatarios, lo que les preocupa es no tener los recursos suficientes para reactivar la economía y apoyar el empleo ante la crisis provocada por el Covid-19.

Respeta decisiones de alcaldes

Sheinbaum Pardo afirmó que respeta la decisión de que algunas alcaldías de la capital ya hayan aplicado la Ley Seca. De igual forma, aseguró que entiende que otras estén implementando medidas más estrictas para hacer valer la Sana Distancia y así evitar más contagios.

“Ahí hemos dejado la atribución a los alcaldes, porque ellos tienen mucho mayor pulso de lo que está pasando en cada lugar (...) Se está declarando principalmente la Ley Seca para evitar que haya estos eventos, en donde hay acumulación de distintas personas en un solo lugar, es ahí donde ya hay mucho mayor conocimiento por parte de las alcaldías”, sostuvo.