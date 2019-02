Los altos funcionarios de Pemex Miguel Ángel Lozada Aguilar, Héctor Salvador Salgado Castro y Luis Galván Arcos, nombrados en el actual gobierno, fueron separados de sus cargos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en tanto las autoridades federales investigan su probable participación en la firma de 25 convenios irregulares de Pemex con universidades y empresas fantasma durante el periodo del 2012 al 2018.

“Vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso, porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas.

“El mandato que tenemos es acabar con la corrupción y con la impunidad, y es cero corrupción y cero impunidad. No vamos a proteger a nadie, no vamos a tapar ningún acto de corrupción”, refirió López Obrador.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que Miguel Ángel Lozada Aguilar, administrador del activo de producción Cantarell (2013 y 2014) y actual director de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, gerente del Proyecto de Desarrollo Ayatsil-Tekel (2013 y 2014) y actual subdirector y coordinador operativo y comercial de Pemex Producción y Exploración, y Luis Galván Arcos, gerente de suministros y servicios administrativos de regiones marinas (2013 y 2014) y actual gerente de operación y Control Financiero de procesos industriales y logística, “participaron como firmantes responsables no sólo de seis, sino de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo del 2012 y el 2018”, un caso mediáticamente conocido como la Estafa Maestra.

Destacó que el monto máximo que Pemex estaba autorizado a ejercer en esos contratos era de 140 millones de pesos entre el 3 de abril del 2012 y el 31 de diciembre del 2014; sin embargo, la suma se elevó a 145 millones 841,041 pesos.

“La estafa fue maestra porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad”, dijo Sandoval.

Refirió que la SFP abrió tres investigaciones en materia de evolución patrimonial contra los tres funcionarios para detectar y documentar probables inconsistencias.

Expresó que, por el momento, las investigaciones corren a cargo de la SFP, que auditará al Órgano Interno de Control o la Unidad de Responsabilidades Administrativas de Pemex Exploración y Producción y, en caso de encontrar responsabilidades, se dará vista a la Fiscalía General para que actúe la justicia penal.

Entrevistado, Darío Ramírez, director de comunicación de la organización Mexicanos contra la Corrupción, consideró que esta investigación ordenada por el presidente López Obrador es un primer paso que debe concluir con las sanciones correspondientes contra los involucrados, desde los materiales hasta los intelectuales.

“No es todo lo que queremos, no es todo lo que se necesita; el entramado de la Estafa Maestra era una de las grandes redes de corrupción en el sexenio pasado y no son estos tres funcionarios los que lo idearon, los que lo operaron, los que hicieron usufructo del dinero robado, todavía falta mucho y es necesario caminar hacia las autoridades intelectuales del mayor rango posible”, manifestó.

Darío Ramírez consideró que una de las investigaciones debe girar en torno a cómo pudieron los tres servidores públicos ser nombrados en otros cargos, a pesar de que habían sido señalados en la investigación sobre desvío de recursos. “Es un buen comienzo, pero no hay que echar las campanas al aire; es decir, falta muchísimo para hacer justicia en términos de la Estafa Maestra: las universidades, las dependencias y las empresas fantasma que se robaron los recursos públicos”.

habrá pronunciamiento del SNA

Tras el anuncio de la Secretaría de la Función Pública sobre los implicados en la Estafa Maestra y del Ejecutivo sobre el despido de tres funcionarios de Pemex inmiscuidos, la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Mariclaire Acosta Urquidi, indicó que el órgano anticorrupción que preside se deberá pronunciar por el tema.

Cabe precisar que la próxima reunión del Comité Coordinador del SNA está programada para el martes.

“A mí me alienta muchísimo que el tema de la Estafa Maestra ya sea un tema que está abordándose desde el más alto nivel y que la secretaria de la Función Pública (Irma Eréndira Sandoval) esté ahí. Yo esperaría que el Comité Coordinador ponga su parte ahí”, expresó a El Economista.

La también presidenta del Comité de Participación Ciudadana aseveró que, a diferencia del caso del programa malicioso Pegasus, el cual se tocó en el Comité Coordinador del SNA con el objetivo de hacer un exhorto a las dependencias públicas para abrir la información sobre el tema y que fue rechazado por mayoría de votos de los integrantes del Comité, ahora hay voluntad política para abrir estos temas.

“Qué es lo que pasó en el caso Pegasus, en donde hubo un solo voto (a favor) ¿por qué? Porque no hubo voluntad política, bueno ahora hay un esfuerzo más claro de combate a la corrupción, entonces creo que la tarea del combate a la corrupción del sistema, es decir, aquí estamos nosotros para apoyar eso y cada quien tiene que hacer su parte”, indicó.

En este sentido, Acosta sostuvo que en la anterior administración hubo intentos deliberados de obstruir que se tocaran los temas más sensibles en materia de cohecho.

“Todos esos casos que se presentaron no pudieron avanzar porque había un esfuerzo deliberado para obstruirlo, así lo sabemos y además eso está documentado, no estoy diciendo algo que no debería decir”.