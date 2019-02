La Comisión de Energía del Senado de la República suspendió su sesión de este 20 de febrero, en la que se pretendía aprobar el dictamen de idoneidad para 11 de los 12 aspirantes a encabezar la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En el encuentro, programado para la tarde de este miércoles, el presidente de la Comisión, Santana Armando Guadiana Tijerina, de Morena, presentó el dictamen de idoneidad de las cuatro ternas enviadas por el Ejecutivo federal, pero sin contar con el consenso de la oposición.

Ante ello, los partidos de oposición representados en la Comisión decidieron abandonar el salón, al considerar que se trataba de un “albazo”.

En entrevista posterior, el senador panista Julien Rementería confirmó que la sesión se pospuso para el próximo martes 26 de febrero a las 18:00 horas, para dar tiempo a valorar los perfiles, cuyo desempeño en las comparecencias previas dejó mucho qué desear.

Ese dictamen de idoneidad es para 11 de los 12 aspirantes y el último no fue considerado en el dictamen, sólo porque no vino a su comparecencia; “si no, también hubiera pasado”, detalló el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).

En todo caso, “sería increíble que pusiéramos gente que no tiene perfil para lo que se va a hacer”, señaló, al recordar que el dictamen en comisiones se aprueba por mayoría simple, pero el nombramiento ante el pleno debe contar con el respaldo de las dos terceras partes del pleno.

Sobre el mismo tema, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo en entrevista que en efecto sugirió al senador Guadiana Tijerina posponer la reunión e la Comisión.

“Le pedí al presidente de la Comisión de Energía que aplazara la discusión sobre la idoneidad”, aclaró Monreal Ávila, después de que las bancadas del PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron la idoneidad y preparación de los candidatos propuestos.

Previo a su discusión, el dictamen que circuló y que se pretendía aprobar, avalaba la idoneidad de 11 de los 12 aspirantes a comisionados de la CRE:

Ángel Cruz Carrizales López

Luis Linares Zapata

Paola Elizabeth López Chávez

Norma Leticia Campos Aragón

Alfonso López Alvarado

José Alberto Celestinos Isaacs

Mario José Silverio Galicia Yépez

Fernando Juárez Martínez

Edmundo Sánchez Aguilar

Jorge Amaya Mendívil

Guadalupe Escalante Benítez

El décimo segundo candidato, Raúl Morales Mitre, quedó descartado al no presentarse a su comparecencia la semana pasada ante los senadores de la Comisión de Energía.

kgb