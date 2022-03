A mano alzada, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó invitar a Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, a una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), su máximo órgano de gobierno con la intención de "realizar las recomendaciones necesarias que generen las medidas pertinentes para evitar la violencia en los estadios de fútbol derivado de los hechos que se suscitaron el de Querétaro’’.

✅ Se aprueba acuerdo para invitar al presidente ejecutivo de la @LigaBBVAMX a participar en una reunión de trabajo que tendrá como intención realizar las medidas pertinentes para evitar la violencia en estadios de fútbol. — Senado de México (@senadomexicano) March 15, 2022

El sábado 5 de marzo, la violencia que surgió en las tribunas y se desbordó a la cancha del estadio La Corregidora en pleno partido Querétaro contra Atlas dejó un saldo de 26 personas lesionadas, según reportes del gobierno local.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), promovente de la reunión con Arriola que todavía no tiene fecha agendada, pidió la palabra para “agradecer la puntual atención que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva le dieron a este asunto relacionado con la convocatoria a una reunión de trabajo con las autoridades deportivas del fútbol, específicamente con la Liga MX.

“Y la razón de mi gratitud no es solamente que lo hayan procesado, sino que no haya sido producto de una coyuntura y del momento, de la impresión que todos nos llevamos de estos sucesos, sino que fue meditado, y de ahí que esta convocatoria resulte no en una comparecencia común y corriente, sino en una reunión de trabajo donde esperamos incluso que acudan otras autoridades, como por ejemplo el presidente de la Liga de Béisbol. Y nos decían: ‘Pero si allá no ha pasado nada’. Justamente de eso se trata, no actuar el Senado cuando ha pasado algo, sino actuar para evitar que pase’’.

Alistan ceremonia por el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

Durante la sesión de este martes, la Cámara Alta también se sumó a la conmemoración del “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz’’ con una ceremonia que se realizará el próximo 6 de abril.

"Se invitará a las organizaciones promotoras y personalidades que aquella determine y en la que se entregarán reconocimientos con motivo de la efeméride’’, precisa el punto de acuerdo aprobado en votación económica durante la sesión ordinaria de este 15 de marzo.

