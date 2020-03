Será hasta este martes 17 de marzo, tras la reunión de la Junta de Coordinación Política con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuando se decidirá suspender o no las sesiones ordinarias del pleno del Senado de la República por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de coronavirus, informó Ricardo Monreal Ávila.

“No lo sé. No quiero adelantarme. Quiero tomar las cosas con prudencia’’, respondió el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta, cuestionado sobre si prevé el cierre del Senado.

El senador zacatecano evitó anticiparse a lo que acuerde la Junta de Coordinación Política este martes sobre la propuesta de algunos senadores de oposición de suspender las sesiones del pleno camaral.

La fracción parlamentaria del PAN planteó suspender los trabajos del pleno camaral, cuyo periodo de sesiones ordinarias terminará el próximo 30 de abril, y convocar a periodo de sesiones extraordinarias para cuando pase la contingencia por la pandemia de Covid-19.

“Ya tomamos medidas fuertes. Yo creo que en la Fase 2 y 3 del coronavirus tendremos que ir aumentando las medidas de prevención, de precaución, de cautela, pero esas las dicta el consejo de científicos de la Secretaría de Salud. Si eso, mañana nos recomiendan, mañana lo haremos. Es decir, no vamos a titubear… No nos adelantemos’’, insistió Monreal Ávila.

La Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores de las ocho fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta (Morena, PAN, PRI, MC, PT, PVEM, PES y PRD), es el máximo órgano de decisión interna.

Desde la perspectiva del senador morenista lo primero por hacer es actuar con cautela, prudencia y no generar terror ni pánico en la población, porque eso provoca compras de pánico, desabasto y altera la vida comunitaria, pero sin exagerar en tranquilidad y a que todo está bien.

“Estamos en una emergencia sanitaria y aun cuando no se ha ingresado a la Fase 2 estamos en un proceso difícil. Hoy el Senado tiene que actuar con mucha responsabilidad… Una cosa va a ser fundamental para la toma de decisiones: lo que la Secretaría de Salud y el equipo de científicos nos diga; es decir, hacerle caso a la ciencia, no al estigma, no al rumor, no al sesgo político, sino a lo que la ciencia diga.

“Vamos a actuar en razón de los dictados de la ciencia, lo que le represente al país mejor para evitar la propagación del virus y el contagio de esta pandemia en un mayor número de ciudadanos en el país’’, dijo Monreal Ávila.

El legislador dijo que su grupo parlamentario está evaluando, de manera seria, todo lo que está pasando, pero que los senadores morenistas sienten “que es la hora de la solidaridad, la hora de la unidad nacional, la hora de sumar esfuerzos con el presidente de la República y de no partidarizar (sic) acciones de salud’’.

