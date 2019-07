El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el senador panista Mauricio Kuri se deslindaron hoy de presuntas acciones ilícitas relacionadas con la empresa Libertad Servicios Financieros, propiedad del detenido abogado Juan Collado.

Kuri afirmó que, aunque fue consejero de la empresa, no obtuvo beneficio económico alguno, mientras el gobernador Domínguez Servién, también relacionado con el caso, dijo que no permitirá que “ensucien su nombre”.

En entrevista en Ciro por la Mañana de Radio Fórmula, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que en dicha institución financiera "ni siquiera recibí préstamos".

Lo anterior, luego de que Sergio Hugo Bustamante, quien dijo ser propietario de un terreno obtenido de manera ilegal por Operadora de Inmuebles del Centro, lo involucró en el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva contra Juan Collado.

El abogado fue detenido ayer y vinculado a proceso esta madrugada por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por la creación de empresas fantasma, entre ellas la también llamada Caja Libertad.

"No tiene ningún fundamento decir que soy dueño de Caja Libertad Servicios Financieros. Me invitaron a ser consejero como en cualquier empresa y no tuve ningún beneficio económico", expresó Kuri.

Por su parte, Francisco Domínguez calificó como “una bajeza” el que su nombre aparezca en el documento de la orden de aprehensión del abogado Collado, y aseguró que no permitirá que quieran “ensuciar su nombre”.

“Me parece penoso, de una bajeza y una irresponsabilidad de alguien que dice que manda dinero pero que no están seguros si se me entregó; eso es irresponsable, yo estaré muy atento a esto”, sostuvo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Cuestionó que a seis meses de ser considerado como uno de los gobernadores mejor calificados del país salga a la luz información de esta, pues “soy un gobernante que lleva cuatro campañas, cuatro saliendo en todas triunfante y ahora “saquen esta bajeza”.

El mandatario queretano dijo que no va a permitir que se vincule su nombre con este caso sin ningún sustento, pues —afirmó— siempre se ha conducido con transparencia, pues fue “el primer gobernador de todo el país que presento una declaración 3 de 3”.

Tras aclarar que hasta el momento no ha recibido notificación alguna por el caso, expuso que estará “muy atento para ir desmintiendo las tonterías que están diciendo”.