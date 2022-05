Luego de seis meses de análisis, la Secretaría de Gobernación emitió el decreto por el que se crea la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, con la finalidad de intercambiar información entre distintas instituciones y dar impulso a la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, particularmente en su tránsito por el corredor migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos.

El acuerdo publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que crea la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, reconoce que la búsqueda de personas migrantes desaparecidas requiere de un enfoque transnacional dada la necesidad de coordinar acciones e intercambiar datos entre instituciones, familias y organizaciones de diversos países.

Por lo ello, se establece que la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas es un espacio de coordinación, intercambio y actualización continua de información, en el que participan instituciones del Estado mexicano y de otros Estados, organizaciones civiles mexicanas e internacionales, colectivos de familiares de personas migrantes desaparecidas, y organizaciones sociales especializadas en asistir a migrantes en tránsito y buscar migrantes desaparecidos, así como peritos y expertos nacionales e internacionales.

Asimismo, se indicó que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas será la encargada, como Secretaría Técnica, de coordinar las reuniones de esta Mesa de Búsqueda.

Mientras que se buscará promover la integración de experiencias, y proyectos existentes para la búsqueda, localización e identificación de personas migrantes desaparecidas en la región, por lo que se incluirá a la Comisión Forense creada mediante el Convenio de Colaboración para la Identificación de Restos Localizados en San Fernando Tamaulipas y en Cadereyta Nuevo León, el Banco de Datos Forenses de Migrantes no Localizados de El Salvador.

Además del Banco de Datos Forenses de Migrantes no Localizados de Honduras, el Banco de Datos Forenses de Migrantes Desaparecidos del Estado de Oaxaca, así como el Banco de Datos Forenses sobre Migrantes no Localizados del Estado de Chiapas, el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, y The Forensic Border Coalition, entre otros, que en cualquier momento podrán solicitar a la Secretaría Técnica su incorporación.

Por otro lado, se enfatizó que la participación de familias de personas migrantes desaparecidas es un derecho reconocido ante la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, y deberá estar garantizado, por lo que este organismo no podrá sesionar sin su presencia.

En este sentido se dijo que deberán ser incorporadas a toda comisión, grupo de trabajo o equivalentes que ésta genere para abordar temas específicos, al tiempo que se garantizará la disponibilidad de intérpretes cuando sea necesario para la participación de familias.

Mientras que el personal operador del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación facilitará condiciones de conexión remota en las sedes de consulados, embajadas o agregadurías cuando sea necesario para garantizar el derecho a la participación de familias residentes fuera del territorio nacional que lo requieran.

El decreto también obliga a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a designar servidores públicos capaces para participar de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas.

Por otro lado, se estableció que la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas sesionará de manera ordinaria cada dos meses, por vía remota, aunque también podrá sesionar de manera extraordinaria.

Cabe señalar que la Segob indicó que este mecanismo se suma al Grupo de Trabajo Interinstitucional para búsqueda de patrones de personas migrantes desaparecidas, previsto en el Protocolo Homologado de Búsqueda, que reunirá a múltiples instituciones nacionales y las organizará para avanzar en la resolución de problemáticas transversales.