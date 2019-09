El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reveló que las policías municipales de Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Navojoa, en Sonora, estaban infiltradas por la delincuencia organizada, y por ello se implementó un programa piloto para sustituir a los mandos de seguridad estatales y municipales por elementos del Ejército y la Marina.

"Hemos identificado como problemática —y que debemos de atender también— una penetración de la delincuencia organizada en los cuerpos policiales. Como parte de la estrategia a implementar, nos centramos en cinco municipios: Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Navojoa, en donde personal militar y personal naval serán las cabezas de la seguridad pública en esos municipios, apoyados con algún personal también adicional de nosotros; y esto va a servir para que dentro del proceso de depuración iniciemos por esa parte", comentó Sandoval González.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta vez se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora, el secretario de la Defensa dijo que la dependencia a su cargo tendrá una participación importante en ese proceso que iniciará este lunes en Guaymas y Empalme, donde se harán las evaluaciones de confianza.

Indicó que la Sedena incrementará el número de efectivos debido a que un déficit de 40% en efectivos policíacos estatales.

“También identificamos que hay de alguna manera una ineficiencia de los cuerpos de seguridad generado por la falta de efectivos, déficit de efectivos, identificamos que tiene aproximadamente un 40% de déficit de policías en el estado”, destacó.

Por su parte, el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño, destacó que en Guaymas y Empalme, la Marina repondrá a todos los elementos que no pasen los exámenes de control y confianza, de tal manera que los municipios no perderán elementos a fin de que no se quede sin un estado de fuerza suficiente; “esos elementos que no pasen los exámenes serán liquidados y el personal que sí reúna los requisitos será capacitado o recapacitado, es decir llevarlos a estándares de profesionalización adecuados para poder prestar los servicios de seguridad”.

Sostuvo que “todos los grupos del crimen organizado hacen un esfuerzo por penetrar a los cuerpos de seguridad, pero ya ha dejado muy claro el presidente (López Obrador) que habrá una muy clara línea que separa al crimen organizado de los cuerpos uniformados; no habrá crimen uniformado, depuraremos a los cuerpos de seguridad”.

Durazo dijo que la sustitución de mandos de seguridad en Sonora, es un programa piloto que implica además trabajos de inteligencia “para evitar que Sonora pierdan los niveles de seguridad que tenía (y) tiene que comenzar con la depuración de los cuerpos policiales, de algunos”.

Durazo Montaño dijo que la depuración no sólo tiene que ser en Sonora, sino en todas las corporaciones de seguridad, pues reconoció que si no hay policías municipales y estatales sólidas, la Guardia Nacional será insuficiente para combatir a la delincuencia organizada.

“En realidad tenemos que hacer una depuración nacional de los cuerpos de seguridad; la Guardia Nacional aún en su eficacia y en su dimensión creciente será insuficiente si los cuerpos municipales estatales y municipales no hacen lo propio, tanto para crecer como para mejorar sus estándares en todos los sentidos, de capacitación, de profesionalización, de mejoramiento de la condición socioeconómica de sus integrantes y por supuesto, del desempeño ético, ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos a nivel nacional”, aseveró.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseveró que “no podemos esperar resultados de un día para otro, siempre digo que el problema de la inseguridad no se generó de un día para otro, y consecuentemente no se va a resolver de un día para otro.

Finalmente, Durazo Montaño dijo que el gobierno federal tiene “muy claro el diagnóstico” de la violencia en el país.

