La marihuana debería ser legal en los dos estados mexicanos donde se ubican los centros turísticos de Cancún y Los Cabos, propuso el jueves el Secretario de Turismo del país.

Enrique de la Madrid dijo que México debería seguir el ejemplo de Estados Unidos, que ha legalizado el consumo de la cannabis en ciertos estados.

"Es un absurdo que como país no demos ya ese paso", dijo De la Madrid a reporteros el jueves. "Si al país todo le cuesta trabajo, me gustaría ver que se pudiera hacer en Baja California Sur y Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado al tema de las drogas", agregó.

El Congreso mexicano legalizó la marihuana para uso medical y científico en junio.

Más tarde, De la Madrid dijo en su cuenta de Twitter que el comentario sobre la legalización de la marihuana fue una "reflexión a título personal".

Los Cabos, en el estado de Baja California Sur, y Cancún, en el estado de Quintana Roo, han sufrido un aumento de la violencia impulsado, en parte, por los carteles de la droga.

El año pasado fue el más violento de las últimas dos décadas en México, país que libra una cruenta guerra contra el narcotráfico que, en la última década, ha dejado unos 140,000 muertos y 30,000 desaparecidos.