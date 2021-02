La Secretaría de Salud federal reportó que en territorio nacional hay 984 personas migrantes confirmadas como casos de Covid-19, así como 3,863 con sospecha de haber contraído esta enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

La dependencia federal detalló que a la fecha se han registrado 55 fallecimientos de extranjeros en nuestro país por el nuevo coronavirus.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, presentó un informe sobre la epidemia de Covid-19 en población migrante en nuestro país.

Destacó que, hasta el 30 de diciembre del 2020, se tenía conocimiento de 984 casos confirmados entre personas provenientes de Estados Unidos (15%); Honduras (11%); Venezuela (11%); Colombia (10%).

Mencionó que por entidad federativa, los fallecimientos de migrantes se presentaron en Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Baja California y Quintana Roo.

La médico especialista apuntó que se han tomado muestra nasofaríngea para prueba PCR a 4,869 personas en situación migrante en nuestro país, de las cuales 1,208 dieron positivo.

Mencionó que las pruebas, al igual que la población mexicana, se aplican sólo para aquellas personas que muestran signos y síntomas de la enfermedad.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomia, afirmó que el grupo migrante en México podrá recibir la vacuna contra Covid-19, con base en el calendario por edad ya definido por el gobierno federal. Aseguró que si la personas es adulta mayor, ya se puede registrar en la página de internet Mi Vacuna con el CURP migrante que otorga el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, no aclaró qué pasará con las personas que no cuenten con dicho documento, o bien, no tengan una referencia de domicilio.

