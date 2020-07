Tras asegurar que con sus debidas reservas ya “vemos un descenso” en la pandemia de Covid-19 en México, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, informó este domingo 26 de julio que la cifra de contagios de esta enfermedad asciende a 390,516 casos, mientras que el número de fallecimientos aumentó a 43,680.

La actualización de los datos sobre la pandemia reflejó 5,480 nuevos contagios confirmados por la red hospitalaria en las últimas 24 horas, así como 306 nuevos decesos respecto a los notificados ayer.

El funcionario detalló que en todo el país hay 51,612 casos activos estimados, es decir que han registrado posibles síntomas de Covid-19 en los últimos 14 días.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario Hugo López-Gatell lamentó la muerte del doctor Jesús Enrique Grajeda Herrera, secretario de Salud de Chihuahua, a causa de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Descenso de casos de Covid-19

El subsecretario afirmó que “vemos un descenso” en el número de casos registrados de coronavirus, situación que calificó como “alentador ver ya un patrón de disminución del acontecer epidémico”. Sin embargo, sostuvo que como parte del confinamiento gradual, es posible que haya un aumento de casos de contagios.

“La epidemia no ha acabado. La epidemia se desacelera. Tenemos dos semanas consecutivas de una señal, que alcanza a nivel nacional, con desaceleración, con reducción, no solamente con velocidad y reducción de casos, sino con reducción. Y esta expectativa de que a partir de una reducción ya no hay retorno y siempre será reducción, no la abriguemos, no es así”.

López-Gatell afirmó que ya quedó claro que “la curva es la suma de curvas epidémicas por ciudad y estado”. Criticó fuertemente a los medios de comunicación que cuestionan las acciones y los datos del gobierno federal sobre la pandemia, e incluso atribuyó a la “infodemia” que se mencione que el gobierno federal perdió el control de la situación.

“Es parte de grupos de interés que quieren distraer a la población de México, lo cual considero desafortunado (…) porque vemos comunicadores, comunicadoras en radio, en televisión, en periódicos. Hay periódicos que les ha gustado su primera plana para posicionar estos mensajes fabricados, construidos, estas intrigas que parecen más como de series de televisión, de ficción, que realidades de interés público”, refirió.

Ocupación hospitalaria

En el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país, el especialista reveló que de las 29,881 camas de hospitalización general para atender a pacientes con Covid-19, el 47% (13,925) se encuentran ocupadas, siendo los estados con mayor ocupación: Nuevo León (77%); Tabasco (73%; Nayarit (72%); Coahuila (69%); Colima (68%); Veracruz (66%); Puebla (64%); Guanajuato (67%); Sonora (57%); Tamaulipas (55%); Ciudad de México (54%); Hidalgo (53%) y Estado de México (47 por ciento).

De las 10,018 camas con ventilador para pacientes graves, el 39% (3,868) se encuentran ocupadas, siendo los estados con mayor ocupación de esos espacios: Nuevo León (68%); Tabasco (66%); Puebla (55%); Baja California (54%); Veracruz (51%); Ciudad de México (49%); Yucatán (48%); Sinaloa (45%); Estado de México (43%); Colima (42%); Nayarit (42%); Coahuila (40%) y Tlaxcala (39 por ciento).

