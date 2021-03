José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, llamó a la población a no caer en el mercado negro de vacunas, en el que a través de internet, mensajes de texto e incluso en clínicas privadas se ofrecen biológicos falsos contra el Covid-19.

Indicó que el gobierno federal es el único que puede adquirir las vacunas de las diferentes farmacéuticas, por lo que en este momento, ninguna persona, hospital, clínica o negocio puede tener acceso a ellas, y menos para ser vendidas. Añadió que la vacuna real es la que se aplica por parte de las brigadas Correcaminos en las ubicaciones se anuncian por parte de los gobiernos estatales.

A través de videoconferencia, el médico especialista dejó en claro que las vacunas avaladas por las farmacéuticas y por el propio gobierno federal a través de la Cofepris no están a la venta y son aplicadas de forma gratuita.

“Es muy importante ser coparticipes de la prevención, de no caer en un fraude, o en este tipo de prácticas a la población. Es importante recalcar que la única vacuna disponible en México contra el virus SarsCoV-2 para prevenir la enfermedad Covid-19, es la vacuna que el gobierno de México ha adquirido, y que el día de hoy aplica a través de las instituciones, a través del operativo Correcaminos en cada una de las entidades federativas y que es la única manera legal, pero más lo más importante: de manera segura, la población puede acceder a la vacunación, y obviamente en el orden y en las etapas que hasta el momento se han venido dando.

“Esto lo decimos en un contexto de: si usted ciudadano, ciudadana, en este momento le ofrecen por otra vía, diferente a la de las brigadas correcaminos, diferente a la vía institucional del gobierno de México, le ofrecen alguna vacuna de otra procedencia, por la cual inclusive tiene que pagar, recordando que la vacuna es gratuita, no debe de pagar por ella en ninguna de las entidades federativas.

“Tenga mucho cuidado, porque puede ser que no sea ninguna vacuna, es decir, que lo que le van a vender sea un producto que nadie sabe de qué está compuesto o qué contenga, y si realmente le va a ofrecer algún beneficio, lo más seguro es que no. O si fuera inclusive alguna vacuna que se hubiera llevado a cabo, esto no se ha confirmado en ninguna parte del país hasta el momento; pudiera ser, sí, alguna vacuna parte del mercado negro. Recuerde usted que esta vacuna no tiene la seguridad ni tiene todo el registro de la red de frio para poder llevar a cabo una vacunación eficaz, segura y de calidad.

“La Cofepris, para efectos de la Secretaría de Salud, es la dependencia que tiene bajo su mandato, y que además asegura que los diferentes productos que se venden, todos estos mecanismos de seguridad, específicamente ahora con mucha mayor razón por el tema de la vacuna contra Covid-19 del virus SarsCoV-2”, dijo.

El médico de la Secretaría de Salud llamó a la población a comprender que no puede aplicarse una sustancia no certificada.

“Recordar que esto no es como un medicamento, como una pastilla, como una capsula, como un jarabe que uno lo puede traer en un maletín, o lo puede traer en la bolsa o en una caja. Estamos hablando de un biológico que requiere todas unas medidas de transportación, en donde debe de haber todo un aseguramiento de una red de frío, y que en algunas vacunas requiere inclusive de equipamiento específico, o herramientas específicas para la ultracongelación y la congelación. No es un elemento que fácilmente pueda ingresar al país sin que pase por un registro en algún aeropuerto internacional, en algún punto de la marina o de los puertos marinos, o inclusive las vías terrestres.

“Como ciudadanos, como población, nosotros mismos nos protejamos y sepamos que en este momento no hay ninguna otra vacuna que no sea la institucional y la que se está aplicando a través de la estrategia nacional de vacunación, y que además es gratuita, no se debe pagar por ella. No vaya a caer usted en este tipo de estafas”, finalizó.

