La Secretaría de Salud reconoció una descoordinación en Oaxaca para la aplicación de las vacunas contra Covid-19, luego que habitantes de esa entidad realizaron seis bloqueos carreteros y provocaron daños al Banco Bienestar por la suspensión de la jornada de vacunación, debido a un retraso en el envío de dosis.

Habitantes de Santa Lucía del Camino, encabezados por el presidente municipal de Morena, Dante Montaño, protestaron con barricadas por la falta de vacunas y acusaron que se expusieron a adultos mayores al contagio, debido a que funcionarios de la Secretaría del Bienestar les recomendaron pernoctar en las sedes de vacunación en espera de las dosis. También demandaron la renuncia de la delegada del Bienestar en la entidad, Nancy Ortiz.

En ese marco, durante una videoconferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, admitió que ha habido una falta de coordinación, lo cual calificó como una “condición indeseable” y prometió trabajar para lograr esa coordinación.

“Hemos detectado en algunas entidades federativas muy concretas algunos elementos de falta de coordinación a nivel local. Vacunas hay, debe quedar claro. No es que no haya vacunas. Las vacunas existen, las cifras las presentamos todos los días y hay cientos de miles de vacunas de ser utilizadas.

“Lo que se ha presentado es algunos elementos de descoordinación a nivel muy local, y a veces incluso a nivel municipal, en donde se ha convocado por distintas vías a la población. Se le ha pedido que haga filas o que haga campamentos, o que espere 24 horas antes de vacunarse, esto no tiene ningún sentido. Esto no es una instrucción del gobierno de México, de la Secretaría de Salud o de la Secretaría del Bienestar, no es una instrucción. Esto es, la interpretación local que algunos funcionarios han tenido respecto a las indicaciones de cómo operarlo, y en su coordinación con otros órdenes de gobierno, el orden estatal o municipal ha habido descoordinación”, refirió.

