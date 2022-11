Secretaria de Bienestar defiende ante diputados las políticas de desarrollo social de AMLO

Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, defendió que las políticas de desarrollo social que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador, van más allá de la entrega de los programas y pensiones, pues, aseguró que el gobierno actual ha creado las condiciones necesarias para la “felicidad y un umbral de vida digna”, para todo México.

Durante su comparecencia, como parte del análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, la titular de la dependencia dijo que los principios de la política de bienestar tienen como objetivo fundamental generar un ingreso básico para las familias más pobres del país y que estos ingresos se realicen sin ningún condicionamiento. Incluso, acusó a la oposición de no entender su visión, pues dejó de ser un negocio para ellos.

“El régimen pasado, el régimen neoliberal, el régimen de corrupción, nos heredó 50 millones de pobres y de eso no se acuerdan…entendemos que no entiendan, porque nuestra visión significa combatir la pobreza de frente generando un ingreso a las familias, no haciendo negocio para ayudar en programas que se dedicaban a comprar y entregar en especie”, lanzó la funcionaria federal.

En este sentido, Montiel Reyes consideró que el pueblo sabe en qué van a invertir los programas que se les entregan, y en el caso de los adultos mayores, son quienes tienen mayor sabiduría, por lo que el gobierno ha depositado el mayor recurso para los programas de bienestar.

Estamos convencidos que las transferencias económicas no condicionadas ayudan y contribuyen a construir un estado de bienestar”, dijo.

Según lo expuesto por la funcionaria federal, la política de bienestar de López Obrador, tiene los criterios fundamentales de la entrega directa y sin intermediarios, con un enfoque de derechos humanos que tiende hacia la atención universal. Se reconoce a las comunidades como sujetos de derecho, en donde la prioridad dentro de las prioridades son los pueblos originarios y afro mexicanos.

“Amor con amor se paga, nos debemos al pueblo y estamos trabajando de abajo hacia arriba, en congruencia para atender la deuda social histórica con los pobres…gracias a la iniciativa de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Asimismo, destacó el incremento del monto individual que se entrega bimestralmente a los adultos mayores. De esta manera, dijo, en 2021, de 2,700 pesos pasó a 3,100 pesos el monto individual bimestral. Y para este 2022 se incrementó el 25% de este presupuesto. Por ello este año están recibiendo 3,850 pesos.

“Y gracias a la iniciativa del señor presidente de enviar un presupuesto con perspectiva social y gracias al apoyo de esta Cámara de Diputados, para el ejercicio 2023 les informo que los adultos mayores recibirán 4,800 pesos bimestrales”, dijo la funcionaria.

Montiel Reyes indicó que durante este Gobierno más de 12 millones de adultos mayores han recibido esta pensión, manteniéndose un padrón activo de 10.5 millones de derechohabientes.

Para el 2021, la inversión social fue de 152,000 millones de pesos y para 2022, la inversión social será de 245,000 millones de pesos y para el 2023, se tiene contemplado un monto de 339,300 millones de pesos, lo que equivale al 1 % de producto interno bruto.

Diputados de oposición sugieren un cambio de rumbo

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD), expuso que las estructuras que ha instrumentado la Cuarta Transformación son con operación política desviando recursos públicos. Señaló que en los últimos cuatro años no han sido capaces de generar un padrón de beneficiarios confiables. Y reiteró que siguen quedando más dudas que certezas. Insistió en que el gobierno federal -lucra- con la pobreza, además de asegurar que los programas sociales tienen un gasto de más de cuatro billones de pesos, sin embargo; el nivel de pobres sigue creciendo.

Ana María Esquivel Arrona, diputada del PAN, llamó a la funcionaria a que es necesario hacer un cambio de rumbo en la política social para trabajar, efectivamente, por los pobres y ofrecerles oportunidades de desarrollo, mejores fuentes de empleo e ingresos. Puntualizó que urge que el gobierno vea a las personas con dignidad y no simplemente como clientelas electorales.

“Secretaria: es hora de hacer un alto para integrar a los demás que también trabajamos y estamos comprometidos por un México mejor; por ello, hoy, a dos años de que termine este gobierno, la conminamos a que caminemos juntos. Eso es el bienestar de las y los mexicanos”, dijo la legisladora a panista.

El diputado del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila, indicó que la pobreza no tiene ideología, sino carencias sociales; por lo tanto, apuntó que si se quiere combatir la pobreza hay que alejarse del aplauso fácil y estar cerca de la evaluación técnica del Coneval y atender las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la operación de los programas sociales, pues ello contribuirá a frenar en la desviación de los recursos y castigar a los servidores públicos que buscan lucrar con la necesidad de la gente.

kg