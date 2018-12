Tepatepec, Hidalgo. El presidente de la República , Andrés Manuel López Obrador, inició este martes el Programa de Universidades de Bienestar Benito Juárez García, el cual contempla la creación de 100 universidades en todo el país.

En el marco de la reapertura de la Escuela Rural Luis Villarreal, El Mexe, en Tepatepec, Hidalgo y ante la presencia del gobernador de la entidad, Omar Fayad; la coordinadora del programa, Raquel Sosa; autoridades municipales y estudiantes; el presidente aseguró que con el arranque de este programa y la iniciativa de reforma educativa, entregada a la Cámara de Diputados, se cumple el compromiso de garantizar la educación superior gratuita y de calidad.

“Es una nueva etapa. Se queda atrás, se va al basurero de la historia la concepción de que la educación era un privilegio, no un derecho de nuestro pueblo. Hicimos el compromiso con los maestros y con las maestras de que se iba a cancelar la mal llamada reforma educativa y ya envié la iniciativa de reforma a la Constitución, para hacer a un lado ese proyecto impuesto, que humilló como nunca al magisterio nacional”, expresó el mandatario federal.

Para arrancar el proyecto se estima destinar 1,000 millones de pesos para los planteles , los cuales se ubicarán en municipios de entre 15,000 y 45,000 habitantes, donde no exista oferta educativa y la población viva en condiciones de pobreza.

Aunado a ello, Andrés Manuel López Obrador indicó qué se otorgarán 10 millones de becas para estudiantes de nivel básico y medio superior que se encuentren en condiciones vulnerables.

Asimismo, una beca mensual de 2,400 pesos a 300,000 alumnos de escasos recursos económicos que se encuentren cursando el nivel superior.

López Obrador aseguró que es posible comprometer estos recursos porque no habrá “corrupción y lujos” en el gobierno.

“Ya no va a haber los sueldos de 600,000 pesos mensuales para los altos funcionarios públicos. Se tiene que respetar la Constitución, el Artículo 127, que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República y yo ya me reduje el sueldo a 108,000 pesos y de ahí para abajo todos los funcionarios” dijo.

En su oportunidad, la coordinadora del Programa Universidades de Bienestar, Raquel Sosa, enfatizó que la reapertura de la escuela rural El Mexe simboliza el compromiso con las escuelas normales agrícolas y la necesidad de implementar programas educativos nacionales.

“No tenemos que guiarnos por modelos extranjeros. No es la OCDE, no es el Banco Mundial, no es el Fondo Monetario. Es nuestra propia escuela, nuestra propia identidad, nuestra propia historia”.

Por ello informó que será el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe el que colabore en la coordinación de proyecto, y reconoció la disposición de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de México y las universidades estatales para trabajar en beneficio de los mexicanos.

“Aquí, todos tenemos que cambiar muchas cosas y todos tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que aprender que si no es juntos, sino es apoyándonos unos a otros, no vamos a poder salir adelante” dijo.