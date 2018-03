La situación de emergencia nacional que enfrenta México por las decisiones de Donald Trump en materia económica, más que por la construcción del muro fronterizo, afirmó Federico Estévez Estévez, exige que la clase política se pronuncie ya al respecto, como lo está haciendo, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador.

Podemos esperar de López Obrador, ciertamente creo que también de otros, pero es obvio que él está preparado para ello, un pronunciamiento ya sobre una visión y una estrategia que conduzca al país a salir de este brete en que nos han empujado. También el gobierno es, en parte, culpable por el cúmulo de errores y desaciertos en los últimos años .

El profesor del ITAM consideró que aunque la situación actual obliga a hacerlo, a la fecha muy pocos actores políticos se han pronunciado al respecto.

Es la oportunidad de todo político ambicioso, con talento y, obviamente, suficiente plataforma, para brillar. Lo sorprendente es que parece ser que esta sólo el Peje; es el único. Por lo menos algo dice, y además algo sensato, aunque todavía no ha tomado postura .

Y porque el dirigente nacional de Morena y aspirante, por tercera ocasión consecutiva, a la Presidencia de la República, no hace las cosas solo, dijo, es que se tiene que rodear de gente capaz.

Cuestionado sobre cómo interpreta el hecho de que en los últimos días el tabasqueño haya integrado a su equipo al expriista Esteban Moctezuma o al empresario regiomontano Alfonso Romo, entre otros, explicó que los políticos se tienen que rodear de la gente que sabe porque no sólo se guían por intuición.

Es que no lo hace solo. No es intuición lo que guía aquí. Digo, sí hay uno que otro en este mundo que logra con intuición ganar, pero es raro. No es lo normal. Se rodean de los buenos, a propósito .

El caso del exsecretario de Gobernación sí es una novedad que participe con López Obrador, dijo, pero no el de Romo, quien ya lo había apoyado no sé qué tan abiertamente, pero muy conocidamente en las últimas elecciones .

Empujado por los problemas suscitados en Estados Unidos, expresó, México está en emergencia nacional, sin considerar el desprecio de la opinión pública al gobierno y, en general, a los políticos del sistema institucional.

El foco está rojo. Hay que ampliar el debate en el país. Esto no espera el calendario electoral, ni tampoco se trata de que produzcan reactivos ante lo que debe aceptar o no el gobierno en estos días. Eso es lo que uno espera, en vez de guardar silencio, penosos. La situación exige ya planteamientos públicos que involucren, que interpelen la opinión nacional (...) Esto no aguanta mucho .

