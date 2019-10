El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno realizará al final de este año una revisión a los 107 contratos de exploración que se entregaron con la reforma energética. Aseguró que su gobierno está ofreciendo condiciones para que las empresas contratistas puedan cumplir el objetivo de aumentar la producción de petróleo, por lo que no se les quitarán los contratos.

En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, López Obrador mencionó que sigue firme en su idea de que el gobierno no entregará más contratos en materia energética hasta que los 107 convenios vigentes ofrezcan resultados.

“Nosotros vamos a hacer una evaluación a finales de este año, de todos los contratos, y estamos dando facilidades para que se invierta, porque lo que nos importa es que se cumplan los compromisos. No es apostar a que no cumplieron y denunciarlo o quitarles el contrato ¡No! Lo que nos importa es que se invierta y se extraiga petróleo, pero hasta ahora esto no ha sido posible. Han transcurrido 9 años después de la reforma energética, y es cosa de ver lo que decían, que para estas fechas iba a llegar inversión extranjera al sector energético a raudales e íbamos a estar produciendo mucho petróleo; esto no sucedió. Apenas una empresa italiana está empezando a producir petróleo de esos contratos. Estamos hablando de alrededor de 3,000 barriles diarios. Queremos resultados, porque todo lo demás es propaganda, o es especulativo, tenemos que ser serios, responsables.

“Si yo anuncio que van a entregarse más contratos para aguas profundas, aunque en los hechos, en la realidad esto no signifique que vaya a haber producción ni en cinco, ni en 10 ni en 15 años, sólo de manera demagógica, puede ser que inversionistas, fondos de inversión se interesen en invertir, pero no es serio, eso es engañar, es mejor decir la verdad”, comentó López Obrador.

El Presidente indicó que no está cerrado a entregar contratos para extracción en aguas profundas, pero para su gobierno la prioridad está en la extracción en campos de aguas someras del sur-sureste del país.

“Nosotros pensamos que tenemos petróleo suficiente en aguas someras y en tierra; una de las políticas diferentes en materia petrolera, de la política anterior, es de que anteriormente se invirtió en lo mismo en exploración en aguas profundas que lo que se invirtió en el sur en aguas someras y en tierra. Y consideramos que fue, por decirlo menos, ineficiente, porque el petróleo está en el sur-sureste en aguas someras y en tierra; y es donde cuesta menos extraerlo. No estoy descartando la posibilidad de explotar en aguas profundas, nada más que para nuestro gobierno la prioridad está en los campos del sur-sureste básicamente”, destacó.

