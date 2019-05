El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que una vez aprobada la abrogación de la reforma educativa, su gobierno reinstalará a los docentes que fueron despedidos como parte de las evaluaciones magisteriales que se hacían.

Al encabezar en Balancán, Tabasco, una Asamblea Ejidal para dar seguimiento al programa "Sembrando Vida", López Obrador dijo que, “con la reforma educativa despidieron de manera injusta a muchos maestros. Todos van a ser reinstalados, todos los maestros que fueron injustamente despedidos y se va a apoyar la educación, se va a apoyar la salud. Está por los suelos”, expresó el mandatario federal.

López Obrador sostuvo que en su gobierno, “poco a poco vamos a atender el problema de la educación que se requiere. Ya empezamos quitando la mal llamada reforma educativa, pero faltan muchas cosas”, admitió.

El primer mandatario visitó el ejido Arroyo El Triunfo en Balancán, Tabasco, para encabezar una asamblea ejidal, y luego recorrer el vivero comunitario donde campesinos y técnicos trabajan en la siembra de árboles frutales y maderables del programa "Sembrando Vida".

López Obrador expresó que su gobierno también apoyará al sector salud. Recordó que su administración decidió eliminar el Seguro Popular, “porque no hay médicos, no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales. Todo eso lo vamos a arreglar, vamos a garantizar ayuda médica y medicamentos gratuitos, vamos a mejorar todo el sistema de salud y lo vamos a hacer con los trabajadores de la salud”.

Prometió también que su gobierno basificará a trabajadores del sector salud que están contratados actualmente de manera eventual.

“Van a tener sus plazas, pero también quiero decirles, porque siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, quiero decirles que todos nos tenemos que portar bien, todos a portarnos bien. Nada de que vamos a estar ahí cobrando sin trabajar, eso es una vergüenza”, mencionó.

López Obrador dijo que lleva muchos en la lucha política, y ganó la Presidencia, “porque fuimos muy perseverantes. Y por eso les digo: No vamos a cambiar, no vamos a traicionar al pueblo. Imagínense tanto tiempo de lucha para llegar a hacer lo mismo que hacían los corruptos. No tendría ningún sentido, ningún caso; esto es para cambiar, para transformar, para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos un ejemplo”, sostuvo.

Mencionó que "si el día de mañana —y toco madera, plástico— regresa la mafia del poder, que les cueste trabajo dar marcha atrás a todo lo que vamos a dejar avanzado para la transformación de México”.

