En todo el territorio nacional se han registrado 5,622 incendios forestales que afectaron una superficie de 288,641 hectáreas, informó Eduardo Cruz, gerente de manejo de fuego de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

En entrevista con Notimex, manifestó que el año pasado, en el mismo periodo de corte, se habían registrado 5,670 incendios forestales en todo el país con afectación a 258,878 hectáreas, es decir, la superficie siniestrada ha sido superior en este 2019.

Destacó que debido a la extensión de sequía ante el retraso del periodo de lluvias se continúa en foco rojo, ya que las condiciones son difíciles mientras no exista húmedas en las zonas boscosas y es necesario que la población colabore para evitar más siniestros.

Con respecto a esta entidad, comentó que se ubica dentro de los 10 primeros estados con mayor número de incendios forestales. “Jalisco se ubica en el sexto lugar, solamente después del Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Chiapas y Puebla.

Le siguen los estados de Tlaxcala, Chihuahua y Veracruz. Sin embargo, reiteró que todavía existe movimiento en la generación de incendios a nivel nacional, sobre todo en Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Durango, Sinaloa, Sonora y Yucatán, donde continuará el periodo de sequía.

Sobre la superficie afectada, dio a conocer que en primer sitio se encuentra Oaxaca, le sigue Jalisco, Chiapas, Nayarit, Guerrero, Puebla, Durango, Michoacán, Estado de México y Campeche.

Añadió que en el contexto nacional 94% de la afectación es de matorrales y pastizales, luego de que el seis por ciento de la superficie siniestrada es de arbolado adulto, este último tarda en recuperarse entre 10 y 20 años dependiendo del tipo de bosque.

En cambio, aseguró que los matorrales y pastizales se recuperan con las primeras lluvias, ya que con poca humedad empieza su regeneración.

Resaltó a importante labor que tienen en esta tarea los combatientes y en este sentido, lamentó que 11 de ellos han fallecido durante este periodo de incendios forestales del país y hay otros 28 lesionados, principalmente por fractura.

“La mayoría de combatientes lesionados ya están recuperados, algunos en proceso de tratamiento; los que fallecieron son de los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Querétaro”, afirmó.

Indicó que es de vital importancia el apoyo de la población para evitar nuevos incendios, de tal forma que pidió a quienes realizan quemas agrícolas acercarse a las autoridades para tener apoyo y puedan realizarlas de manera adecuada.

“Para los visitantes a los bosques se les pide evitar usar fuego y fumar dentro áreas boscosas, todo está seco y por cualquier descuido se origina un incendio, también se recomienda que si no se es miembro de las brigadas no intenten apoyar en el combate porque si no están capacitados es peligroso”, acotó.

También dijo que actualmente se registran 36 incendios activos en todo el país, de ellos únicamente uno se ubica en Jalisco, en el municipio de Talpa de Allende, mismo que está controlado pero en proceso de liquidación.