El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el tema del combate a la inseguridad tiene las “riendas del poder en las manos”. Insistió en que sus adversarios se están frotando las manos para que se descomponga la situación en ese tema, aunque dijo estar seguro de que “hay gobierno”. Aseveró que entre sábado y domingo, en los primeros dos días de su gobierno, se redujo el número de homicidios en el país.

En su primera conferencia de prensa en Palacio Nacional, Obrador afirmó que en el tema de seguridad, no habrá pacto con grupos de la delincuencia organizada.

“Acerca de acuerdos con la delincuencia, nosotros no vamos a establecer ningún tipo de acuerdo ilegal, tenemos muy claro que tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia; cuando ya no hay esa frontera ya no existe la autoridad y vamos a procurar que se respete a la autoridad”, aseveró.

Cuestionado por los reporteros acerca del informe de seguridad que se le presentó esta mañana por parte de su gabinete de seguridad, López Obrador dijo que se le informó de una disminución del delito de homicidios.

Destacó que con estas reuniones de gabinete que sostendrá diariamente, tiene ya el control del poder en las manos.

“Se redujo el número de homicidios de acuerdo al informe que tenemos, aunque aclaro, se está verificando la fuente. El promedio es 50 homicidios en los dos días, 50 homicidios diarios, sábado, domingo. Ese es el informe en lo general con la aclaración de que estamos verificando las fuentes.

“¿Cómo empezamos? Bien. Tengo las riendas del poder en las manos; es decir, hay Gobierno en México, y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos para que se mantenga la esperanza, que la expectativa que hay de cambios se va a convertir en realidad”.

Hay gobierno, dice

López Obrador afirmó que sus adversarios esperan que su gobierno falle en materia de seguridad, y dijo que eso no ocurrirá porque “hay gobierno”.

“No va a ser como están pensando nuestros adversarios, los conservadores, que se están frotando las manos, esperando de que se descomponga la situación en el país y que no podamos conducir el Gobierno.

“Al contrario, cada vez el gobierno va a tener más legitimidad, porque van a ver más acciones en beneficio del pueblo, y que no se deje de tomar en cuenta de que se trata de una transformación de la vida pública del país. Hay quienes no lo quieren ver, pero la realidad se va a ir imponiendo poco a poco”.

En tanto, indicó que se instalaron 29 comités estatales en materia de seguridad (encabezados por los Gobernadores), y hoy se instalarán Baja California Sur y Sonora, los únicos que faltaban. Dijo que se desplazaron 35,745 elementos, de la policía militar, naval y de la Policía Federal en 155 coordinaciones del país

