Luego de 70 días en que se mantuvo la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Secretaría de Salud informó que -al arrancar la “Nueva Normalidad”- hay más de 90,000 casos confirmados y casi 10,000 defunciones por Covid-19.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió este domingo que el peligro persiste y este 1 de junio no representa regresar a la normalidad.

Explicó que desde el 28 de febrero al 31 de mayo se contabilizaron 90,664 casos confirmados, de los cuales 16,962 se encuentran activos, es decir éstos se registraron en los últimos 14 días; mientras que se contabilizaron 9,930 defunciones y 788 fallecimientos sospechosos.

El pasado 24 de abril, López-Gatell Ramírez había estimado que la emergencia por Covid-19 causaría unas 8,000 defunciones y 250,000 personas enfermas.

Así, el funcionario de Salud recordó que 31 entidades del país se mantienen en rojo, mientras que Zacatecas se encuentra en naranja, y agregó que a partir de este lunes, las autoridades estatales deberán mantener restricciones para prevenir los contagios.

“Hoy no se acaba la epidemia, no se acaba la restricción para seguir mitigando el Covid-19. Tenemos que seguir con las medidas de restricción de la movilidad.... (Este) 1 de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir las actividades sociales, económicas y educativas”.

Recalcó que la Zona Metropolitana del Valle de México ha sido la más afectada, por lo que en la Ciudad de México y el Estado de México es imperativo que no se regrese de manera desordenada a las actividades cotidianas.

Por separado, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, apuntó que a partir del 1 de junio se deberá atender el semáforo de riesgo, por lo que no todas las actividades laborales se reactivarán y recordó que dentro de las actividades esenciales se incluye el sector de fabricación de equipos de transporte, minería y construcción.

“Frente a esta nueva etapa, no implica que todas las actividades laborales inician, no implica que todos salimos a la calle, lo que implica es que concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia y en esta nueva normalidad tendrá que atenderse la clasificación con nivel de riesgo según las distintas regiones del país”.

[email protected]